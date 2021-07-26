Боль и разрушение тела: как зависть «убивает» человека

В эпоху широкого распространения соцсетей люди часто сталкиваются с завистью. Многие уверены, что эта негативная эмоция им чужда, однако психолог и специалист по психосоматике Анастасия Коткова уверяет, что завидуют все люди. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, как это чувство разрушает человеческий организм изнутри.

Что такое зависть?

«Зависть — это базовая эмоция, которая связана с конкуренцией. Это состояние, которое помогает нам двигаться, ориентироваться на какие-то свои цели и желания, а также быть в контакте с другими людьми. Чаще всего зависть окрашивается в негативное качество, и как будто бы нам вредит», — рассказала специалист по психосоматике.

Чтобы понять, как зависть отражается на организме, эксперт советует сделать простое упражнение. Для его выполнения потребуется лишь воображение.

«Представьте, что вам навстречу идет девушка в красивой шубе, рядом с ней ее мужчина и дети-ангелочки. Что вы чувствуете в этот момент? Как вы понимаете, что есть определенная реакция?» — предложила Коткова.

Конечно, можно представить любую другую ситуацию. Главное — заставить себя завидовать. В этот момент важно проанализировать те эмоции, которые вы испытываете.

Как проявляется чувство зависти в теле?

По словам специалиста по психосоматике, если человек подавляет свои эмоции, то они непременно найдут отклик в организме. У людей, которые не дают негативным импульсам выходить наружу, проявляются определенные симптомы.

«Может страдать система пищеварения. То есть человек не может переварить кусок пищи, что эквивалентно тому, что он может справиться с какой-то ситуацией. Также у человека могут разрушаться зубы. То есть ситуация настолько неприятная, что человек не может выразить свою агрессию», — пояснила психолог.

По словам Котковой, подавление зависти чревато еще одним серьезным симптомом - некоторые люди испытывают боли в суставах и мышцах. По мнению Котковой, такие признаки могут свидетельствовать, что человек слаб или боится проиграть в конкурентной борьбе.

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