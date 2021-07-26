Четверо детей устроили подкоп и сбежали из детского сада в Москве — видео

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 029

Департамент образования и прокуратура организовали проверку в отношении педагогов, ответственных за жизнь и здоровье воспитанников.

Фото, видео: depositphotos / Odelinde; 5-tv.ru

Четверо воспитанников московского детского, расположенного на улице Профсоюзная, сбежали из группы и отправились гулять в лес. Ребятишки пяти-шести лет, чьи сердца притомились в неволе, устроили подкоп под забором дошкольного учреждения и покинули территорию в поисках приключений.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной на улице, можно разглядеть, как дети, пробежав сквозь небольшой лесок, выскочили на дорогу и принялись гоняться друг за другом прямо на проезжей части.

Одного из сбежавших, увлекшегося игрой, едва не сбила проезжавшая по этому участку машина. Благо, водитель двигался медленно и успел затормозить, заметив рядом ребенка. Вскоре беглецов разыскали и привели обратно в группу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия, которое могло повлечь за собой непредсказуемые и самые печальные последствия, назначен ряд проверок. В причинах побега малышей и соблюдении мер безопасности для детей в садике разбираются прокуратура и Департамент образования Москвы. По результатам проверок при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как предприимчивой заведующей детсадом из Краснодара удалось выманить десять миллионов рублей у родителей.

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