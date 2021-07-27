Нищета и алкоголизм: ТОП-5 имен, которыми нельзя называть мальчиков

На судьбу молодого человека может повлиять множество факторов: дата рождения, знак зодиака, и даже имя. Поэтому родителям стоит с особым вниманием отнестись к этому важному процессу. При выборе имени для новорожденного мальчика нужно учитывать не только звучание полного ФИО малыша, но и значение имени.

Роман

Обладатели этого имени, увы, не отличаются усидчивостью. Рассеянность Романов мешает им учиться, как в школе, так и в университете. Даже в бытовых вопросах эти мужчины могут быть невнимательными. Так, Роман совершенно спокойно может забыть выключить дома утюг или плиту.

Вадим

К сожалению, Вадимы могут оказаться склоны к алкоголизму, игромании и другим зависимостям. Обладатели этого имени могут с легкостью спустить все свои деньги на пагубную привычку. При этом такие мужчины тяжело поддаются контролю. От их пристрастий больше всего страдают семьи. Мужчина с именем Вадим может тысячу раз клясться своим близким, что завязал с игрой в карты, продолжая спускать семейный бюджет в покер.

Адам

Любвеобильные Адамы страдают от своего увлечения женщинами. Обладатели этого имени — страстные натуры, которые, увы, не созданы для семейной жизни. Им тяжело фокусировать внимание на одной даме, когда вокруг много красоток. Даже если Адам все же найдет свою Еву, ему будет тяжело удержаться от измены. Ведь, как известно: запретный плод — сладок.

Юлиан

На своем жизненном пути, обладатели этого имени, постоянно встречаются трудностями. Иногда на их долю падают настолько тяжелые испытания, что Юлианам кажется, что они не способны с ними справятся. Хотя, обладатели этого красивого имени любят опускать руки, они всегда находят в себе силы преодолеть все препятствия на жизненном пути.

Анатолий

Обладатели этого имени склоны к злоупотреблению спиртными напитками. Мальчик, названным Анатолием, уже с раннего возраста, начнет проявлять интерес к горячительному. Родителям ребенка стоит с ранних лет дать своему чаду правильное воспитание. Иначе это чревато тем, что уже во взрослом возрасте Анатолию будет тяжело совмещать карьеру, семейную жизнь и увлечение пагубной привычной.

Несмотря на то, что некоторые имена и правда могут приносить своим обладателям множество проблем, стоит учитывать, что это лишь один из факторов. Чтобы вырастить достойного молодого человека, необходимо дать ему правильное воспитание и образование.

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