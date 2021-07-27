Российская подлодка с «торпедами Судного дня» поразила американцев

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Анна Васильева
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Субмарина «Белгород» в очередной раз оказалась в центре обсуждения зарубежных журналистов.

Российская подлодка с «торпедами Судного дня» поразила американцев

Фото: ТАСС / Кулешов Олег

Американцы считают новую российскую подводную лодку К-329 «Белгород», которая оснащена беспилотными аппаратами «Посейдон», одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Об этом свидетельствует публикация в The National Interest.

По размеру «Белгород» больше своих американских аналогов типа «Огайо», которые считаются самыми крупными в истории американского ВМФ. Субмарина, торпеды которой еще называют «оружием Судного дня», уступает размерами только российским подводным крейсерам проекта «Акула». Об этом заявил военный эксперт Калеб Ларсон.

По мнению автора статьи, «Белгород» превосходит и другие современные аналоги.

«Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок, «Белгород» оснащен ядерными торпедами «Посейдон», — сказал Ларсон.

«Посейдон», он же «Статус-6» — проект беспилотного российского подводного аппарата с ядерным двигателем. Подлодка целиком автоматизирована, в качестве ее основной цели называют доставку ядерного заряда к берегам вероятного противника. «Посейдоны» перевозят специально оборудованные подводные лодки, одна из которых — К-239 «Белгород».

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты оценили риск перехвата российской торпеды «Судного дня».

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