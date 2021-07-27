«Маловато»: фанаты раскритиковали пышногрудую Пегову за неудачный выбор наряда

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Анна Васильева
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Актриса появилась в коротком ажурном платье на открытии мемориальной доски Алексея Балабанова в Нижнем Новгороде.

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова приехала в Нижний Новгород на фестиваль нового российского кино «Горький fest». Кроме того она побывала на мероприятии по случаю открытия мемориальной доски кинорежиссера Алексея Балабанова.

«Почему в Нижнем?» — спросите вы. Да потому, что Алексей Октябринович (оказывается) закончил институт иностранных дел, ныне Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ), где учился на переводчика!» — написала звезда в Instagram.

Публикацию она сопроводила снимками с мероприятия, на которое пришла в коротком ажурном белом платье. Этот образ знаменитости фанаты посчитали провальным.

Instagram @pegovairina

Подписчикам актрисы показалось, что наряд слишком обтягивает ее пышную грудь и укорачивает шею. Фолловеры очень любят Ирину Пегову, поэтому свое недовольство они выразили корректно, без резких заявлений.

«Платье не для вас»;

«Платье маловато»;

«Ирочка, не ваш фасон, извините»;

«Как вы мне нравитесь, но нельзя же такое платье надевать, при вашей фигуре»;

«Обожаю вас, но наряд этот вас, мягко сказать, портит. И обувь тяжеловата для такого платья. Извините. Хочется всегда вас видеть на высоте», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова в платье с рюшами сделала фото на сеновале. Тогда ее образ пришелся фолловерам по вкусу.

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