Заходивший на посадку самолет разбился в США

В Калифорнии расследуют причины авиакатастрофы, которая произошла в городе Траки. При заходе на посадку в лесополосе рухнул частный самолет.

Сразу после падения начался сильный пожар — его засняли на видео очевидцы. Была опасность, что пламя перекинется на расположенное рядом поле для гольфа, но возгорание удалось вовремя потушить.

О пострадавших пока не сообщается — спасатели в эти минуты обследуют место падения бизнес-джета. Он принадлежал компании по аренде самолетов, выполнял рейс из Айдахо. Находились ли на его борту пассажиры — сейчас выясняется.