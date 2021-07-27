Мощный взрыв произошел на химическом заводе Bayer в Германии. Жителей предупредили о необходимости плотно закрыть окна и двери, чтобы не надышаться вредными веществами. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что от здания завода в небо поднимается огромный столб дыма. Взрыв произошел в городе Леверкузен на западе ФРГ примерно в 9:30 по местному времени (10:30 мск). Причина случившегося пока не установлена. Информации о пострадавших нет. Ведется расследование.