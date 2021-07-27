Наперекор: Британский авианосец с ударной группой вошел в Южно-Китайское море

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Светлана Шевченко
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Пекин неоднократно заявлял о том, что данная водная территория является суверенной.

Наперекор: Британский авианосец с ударной группой вошел в Южно-Китайское море

Фото: www.globallookpress / Rob Arnold

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth с авиационной ударной группой вошел наперекор Пекину в Южно-Китайское море. Об этом сообщает издание Ukdj.

Китай неоднократно заявлял о том, что данная водная территория на площади в 1,3 миллиона квадратных миль является суверенной. Власти Поднебесной осуждают прибытие туда иностранных военных кораблей и считают подобные действия источником напряженности в регионе.

«Китайская сторона считает, что Южно-Китайское море не должно превращаться в море соперничества великих держав, в котором доминируют оружие и военные корабли», — подчеркивал в свое время представитель Минобороны Китая Тан Кефей, обозначая, что китайские военные будут беспрекословно защищать суверенитет.

К слову, накануне восемь кораблей ударной группы ВВС Великобритании провели учения с коллегами из Сингапура.

Чем закончится, возможно, показательный проход британского корабля в Южно-Китайском море покажет время. В 2018 году стороны в аналогичной ситуации смогли себя сдержать, сохраняя спокойствие.

В то же время, как сообщал ранее 5-tv.ru, в Кремле, приблизившийся в начале лета к берегам Крыма британский эсминец Defender, назвали инструментом провокации, целью которой было прощупать слабые места в российских системах реагирования и отслеживания границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что подобные «операции» планируются у «старших товарищей за океаном». 

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