Жительница Алтая выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа и прыгнула следом

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Егор Измалкин
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Девочку вместе с матерью госпитализировали после страшного падения.

Жительница Алтая выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа и прыгнула следом

Фото: depositphotos / leungchopan

Трехмесячная девочка и ее мать выжили после падения с седьмого этажа в алтайском городе Бийске. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Короленко. По данным следствия, 33-летняя женщина выкинула свою трехмесячную дочь из окна квартиры, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина были госпитализированы в больницу. Прокуратура начала проверку.

Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. Правоохранителями устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пожилая жительница Новокузнецка чудом спасла полуторогодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа.

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