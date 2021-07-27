Какой запомнили найденную мертвой судью, которая вела дело Барсукова-Кумарина?
Председатель Куйбышевского суда Петербурга Елена Горбунова скончалась в своей квартире. Коллеги считают ее высоким профессионалом, а соседи — слабой.
Фото, видео: www.globallookpress / Pavel Markin; 5-tv.ru
У скончавшейся председателя Куйбышевского суда Петербурга Елены Горбуновой, вероятно, были проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru рассказали ее соседи.
«По лестнице вместе поднимались, бабушка поднималась, и она пешком. На восьмой этаж еле дошла она. Запыхалась сильно», — поделился живущий в подъезде Горбуновой мужчина.
Также он рассказал, что из квартиры судьи сильно пахло корвалолом или валерьянкой.
Адвокат Сергей Афанасьев, который защищал лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), и несколько раз работал с Еленой Горбуновой в разных процессах, высоко оценил ее профессионализм.
«Это был очень высокий профессионал, настоящий судья, только хорошие слова могу сказать», — отметил он.
При этом рассмотрение дела своего подзащитным он назвал «сложным» и «нервным».
Как писал 5-tv.ru, что председатель Куйбышевского районного суда Петербурга Елена Горбунова найдена мертвой в собственной квартире. По предварительным данным, смерть женщины была естественной.
Горбунова находилась в должности председателя Куйбышевского суда Санкт-Петербурга с 2017 года. В 2009-м она была судьей по громкому делу в отношении криминального авторитета, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли «ночным губернатором» Петербурга.
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