Какой запомнили найденную мертвой судью, которая вела дело Барсукова-Кумарина?

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 081

Председатель Куйбышевского суда Петербурга Елена Горбунова скончалась в своей квартире. Коллеги считают ее высоким профессионалом, а соседи — слабой.

Фото, видео: www.globallookpress / Pavel Markin; 5-tv.ru

Тема:
Дело Барсукова-Кумарина

У скончавшейся председателя Куйбышевского суда Петербурга Елены Горбуновой, вероятно, были проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru рассказали ее соседи.

«По лестнице вместе поднимались, бабушка поднималась, и она пешком. На восьмой этаж еле дошла она. Запыхалась сильно», — поделился живущий в подъезде Горбуновой мужчина.

Также он рассказал, что из квартиры судьи сильно пахло корвалолом или валерьянкой.

5-tv.ru

Адвокат Сергей Афанасьев, который защищал лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), и несколько раз работал с Еленой Горбуновой в разных процессах, высоко оценил ее профессионализм.

«Это был очень высокий профессионал, настоящий судья, только хорошие слова могу сказать», — отметил он.

При этом рассмотрение дела своего подзащитным он назвал «сложным» и «нервным».

Как писал 5-tv.ru, что председатель Куйбышевского районного суда Петербурга Елена Горбунова найдена мертвой в собственной квартире. По предварительным данным, смерть женщины была естественной.

Горбунова находилась в должности председателя Куйбышевского суда Санкт-Петербурга с 2017 года. В 2009-м она была судьей по громкому делу в отношении криминального авторитета, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли «ночным губернатором» Петербурга.

Тема:
Дело Барсукова-Кумарина
27 июл
Работавшая над делом Барсукова-Кумарина судья найдена мертвой
7 апр
«Не видим обоснованности»: Адвокат Барсукова-Кумарина о предъявленном обвинении
7 апр
Главарю Тамбовской ОПГ Барсукову-Кумарину предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
20 мар
Четвертый приговор за десять лет: Лидеру Тамбовской ОПГ добавили срок заключения
20 мар
Осужденный глава Тамбовской ОПГ Барсуков-Кумарин получил еще один срок
20 мар
Дацик и неразгаданный сканворд: Как проходит процесс Барсукова-Кумарина
18 сент
Барсуков-Кумарин попросил не связывать его дело с убийством Шенгелии
17 янв
Петербургский суд снова рассматривает дело Барсукова-Кумарина
25 окт
«Ночной губернатор» Петербурга Барсуков-Кумарин предстал перед судом
18 авг
Владимир Барсуков-Кумарин приговорен к 23 годам строгого режима

Читайте также

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.85
-0.25 86.99
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Житель Шри-Ланки сказочно разбогател, когда копал колодец во дворе за домом
9:01
Страницы Slipknot в соцсетях окрасились черным после смерти Джои Джордисона
8:54
Цена на кофе вырастет из-за заморозков в Бразилии и беспорядков в Колумбии
8:52
Непригодна для самолетов: пилот из ОАЭ раскритиковал новую ВПП в Одессе
8:43
«Он не пропадет»: Дмитрий Шепелев намерен отправить сына учиться за границу
8:34
Костыли за двести тысяч: Кравец решила одарить прооперированного Соседова

Сейчас читают

Олимпиада-2020: медальный зачет на 27 июля, сколько медалей, какое место у России, кто лидирует на Играх в Токио
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Видео: старушка чудом поймала выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка
Грозный финал июля: Затопивший Европу циклон приближается к Москве

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака