Какой запомнили найденную мертвой судью, которая вела дело Барсукова-Кумарина?

У скончавшейся председателя Куйбышевского суда Петербурга Елены Горбуновой, вероятно, были проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru рассказали ее соседи.

«По лестнице вместе поднимались, бабушка поднималась, и она пешком. На восьмой этаж еле дошла она. Запыхалась сильно», — поделился живущий в подъезде Горбуновой мужчина.

Также он рассказал, что из квартиры судьи сильно пахло корвалолом или валерьянкой.

5-tv.ru

Адвокат Сергей Афанасьев, который защищал лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), и несколько раз работал с Еленой Горбуновой в разных процессах, высоко оценил ее профессионализм.

«Это был очень высокий профессионал, настоящий судья, только хорошие слова могу сказать», — отметил он.

При этом рассмотрение дела своего подзащитным он назвал «сложным» и «нервным».

Как писал 5-tv.ru, что председатель Куйбышевского районного суда Петербурга Елена Горбунова найдена мертвой в собственной квартире. По предварительным данным, смерть женщины была естественной.

Горбунова находилась в должности председателя Куйбышевского суда Санкт-Петербурга с 2017 года. В 2009-м она была судьей по громкому делу в отношении криминального авторитета, лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли «ночным губернатором» Петербурга.