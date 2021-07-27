«Ошибка Анечки»: Миро объяснила, почему Седокова потеряет красавца-мужа

Блогер Лена Миро в традиционной издевательской манере предрекла скорый разрыв певицы Анны Седоковой и ее мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Так скандальный светский обозреватель прокомментировала публикации в СМИ о том, что молодой супруг якобы сбежал от экс-солистки группы «ВИА Гра» в США.

«Я не думаю, что заголовки в СМИ правильно описывают происходящее. Муж не сбежал, конечно, ни в какую Америку, а отправлен женой на поиск работы. Вот только большая ошибка Анечки в том, что она сама с ним не полетела. И на старуху бывает проруха, как говорится», — язвит Миро.

Блогер не сомневается, что в Соединенных Штатах 29-летний спортсмен недолго будет хранить верность 36-летней супруге и найдет ей замену через «пару-тройку недель».

«Не скажу, что там он сразу найдет себе другую — возможно, не сразу, а через пару-тройку недель увидит, что жизнь не крутится только лишь вокруг одного баскетбольного мяча. <…> Чем закончится смена в спортивном лагере для Яниса? Про баскетбол не скажу, но вот в личном плане все, скорее всего, изменится. Ну, знаете, что там пионеры в лагерях творят без присмотра?» — намекает Миро.

Седоковой скандальный блогер рекомендует начинать подыскивать нового мужа, а читателям предлагает угадать, кто им станет, и «накидывать варианты».

«Кто будет следующим мужем Анечки, как считаете? Ей, как мне кажется, пришла пора уже присматривать нового жениха! Кто бы ей подошел, по-вашему? Накидайте несколько вариантов, помогите женщине!» — пишет Миро.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма отправился тренироваться в летний лагерь NBA, который стартует в августе. Спортсмен надеется, что после этого ему удастся заключить контракт с командой Orlando Magic. В некоторых СМИ его отъезд преподнесли как бегство от певицы, однако пара уверяет, что о расставании речи не идет, знаменитости по-прежнему питают друг к другу нежные чувства. Просто поехать с любимым в Америку Седокова не смогла — в России ее держит дорогая сердцу работа.