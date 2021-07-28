Президент дал старт: зачем легендарному БАМу вторая нитка Байкальского тоннеля

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Семь километров железной дороги проходят прямо в скале и напичканы огромным количеством высоко-технологичных решений.

Фото, видео: www.globallookpress / Miroslav Chaloupka; 5-tv.ru

Новую страницу в своей истории сегодня откроет легендарный БАМ. Владимир Путин по видеосвязи дал старт второй нитке Байкальского тоннеля. Это семь километров железной дороги, проложенной прямо в скале. Стройка шла несколько лет. Все ради того, чтобы пропускная способность на этом узком участке выросла в 2,5 раза и поезда не стояли в очередях.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ярослав Богат о новой транспортной железнодорожной магистрали.

Прямо сейчас, мы готовы въехать в новый Байкальский тоннель, пейзажи обступившие железную дорогу вот-вот закончатся. Впереди почти семь километров пути, который проходит прямо под горой.

И если не знать, что стрелки уже переведены, может показаться, что машинист хотел бы пустить состав направо по привычке — там, в каких-то паре десятков метров от въезда в новый тоннель, портал в легендарный старый. Но в этот раз развилка к нему не ведет.

Свет уже вначале тоннеля, да и по всей его протяженности. А еще, очень непривычно не слышать стука колес. Начиная с подножья, поезд скользит по так называемому «бархатному пути» без стука.

Это было одно из самых узких мест на БАМе. Старый однопутный тоннель перестал справляться с постоянно нарастающим движением. Поездам приходилось простаивать. Пропускать друг друга. Теперь под горой два пути. Движение перестало быть реверсивным и встречные составы, могут спокойно разъехаться не мешая друг другу, на глубине в километр под горной породой.

При прокладке тоннеля использовалась точно такая же технология как, например, в столичной подземке. За одним исключением. — горная порода здесь намного крепче. Но даже не смотря, в среднем в месяц, тоннелепроходческому комплексу удавалось пройти 175 метров. «Новый байкальский» начали строить в 2014-м. Сейчас по нему уже ходят грузовые составы. Что важно — четко по графику.

«На сегодняшний момент тоннель уже работает и функционирует в полном режиме. Честно, никаких эмоций не было. Мы профессионалы и специалисты, для нас это не первый объект. Я думаю, чувство удовлетворения наступит, когда ты уже на поезде поедешь в качестве пассажира, не как работник, не как строитель, не в составе комиссии, а как пассажир», — говорит начальник ПТО по Северо-Байкальскому региону Константин Кунц.

Бетонные стены буквально напичканы различными датчиками: они предупредят о землетрясении, которые тут ощущаются практически каждый месяц. Безопасность гарантирует специальное монолитное покрытие. А еще под слоем фундамента греющий кабель. Даже автоматические ворота установлены — сами поймут когда пропустить состав — все для того, чтобы поддерживать нужную температуру.

«Создание определенного микроклимата положительной температуры внутри тоннеля в период низких температур. Здесь в зимний период до минус 50 доходит», — признается главный инженер Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Виталий Чесноков.

Такие меры нужны чтобы не допустить разрушения тела тоннеля. За его состоянием постоянно следят.

«Сильно этот тоннель технологически отличается от старого?»

«Конечно! Как небо и земля», — заявляет ремонтник Байкальского тоннеля Александр Калданов.

«Облегчает работу?»

«Конечно, все по-другому, все новое».

Здесь говорят, что в первую очередь БАМ — это конечно же не рельсы и шпалы. БАМ — это люди. Некоторые из них уже и не рассчитывали, что после «всесоюзной ударной стройки» их навыки вновь пригодятся на том же месте.

«Мне судьба улыбнулась в жизни, я сдавал в 1984 году, старый тоннель я сдавал. Проходки… Тонкости знаю не понаслышке, ну и этот построил», — рассказывает первый заместитель генерального директора АО «Строй-трест» Олег Фердман.

В той стороне Иркутская область, если направиться в противоположную окажешься уже в Бурятии, этот важнейший участок не просто соединяет два огромных региона. Через него ежегодно проходят миллионы тонн грузов. После ввода тоннеля в эксплуатацию, пропускная способность байкало амурской магистрали в этом месте увеличится в два с половиной раза.

В запуске движения в новом байкальском тоннеле принял участие президент Владимир Путин в режиме видео-конференцсвязи. В постоянную эксплуатацию новый Байкальский тоннель введут уже сегодня.

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