Шепелев показал первое видео с младшим сыном после скандала с фото Платона

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал первое видео, на котором запечатлен вместе с младшим сыном Тихоном. Кадры он выложил на своей странице в Instagram во время отдыха на Мальдивах.

«Доброе утро, я не знаю, сейчас который час. Я не один, как вы видите. Зубы не знают часовых поясов», — сказал Шепелев, частично показав закрепленного у него на груди малыша Тихона.

Для следующего видео Шепелев положил камеру на песок, после чего прогулялся по пляжу в поле ее «зрения». Также он сделал фото, на котором можно увидеть его и ребенка.

Instagram @dmitryshepelev

На Мальдивах 38-летний Дмитрий Шепелев отдыхает вместе с 38-летней Екатериной Тулуповой и тремя детьми: своим старшим сыном Платоном от Жанны Фриске, дочерью Екатерины Ладой, а также их общим ребенком Тихоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев впервые выложил фотографии старшего сына Платона, на котором лицо последнего запечатлено крупным планом. Публикация вызвала настоящий скандал. Сначала его раскритиковали некоторые подписчики, а потом дедушка Платона. Отец Жанны Фриске заявил, что «мерзости Шепелева нет предела»