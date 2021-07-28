Шепелев показал первое видео с младшим сыном после скандала с фото Платона

|
Игорь Рязов
1 061

Ролик с сыном Тихоном, которого телеведущему родила Екатерина Тулупова, он записал во время отдыха на Мальдивах.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал первое видео, на котором запечатлен вместе с младшим сыном Тихоном. Кадры он выложил на своей странице в Instagram во время отдыха на Мальдивах.

«Доброе утро, я не знаю, сейчас который час. Я не один, как вы видите. Зубы не знают часовых поясов», — сказал Шепелев, частично показав закрепленного у него на груди малыша Тихона.

Для следующего видео Шепелев положил камеру на песок, после чего прогулялся по пляжу в поле ее «зрения». Также он сделал фото, на котором можно увидеть его и ребенка.

Instagram @dmitryshepelev

На Мальдивах 38-летний Дмитрий Шепелев отдыхает вместе с 38-летней Екатериной Тулуповой и тремя детьми: своим старшим сыном Платоном от Жанны Фриске, дочерью Екатерины Ладой, а также их общим ребенком Тихоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев впервые выложил фотографии старшего сына Платона, на котором лицо последнего запечатлено крупным планом. Публикация вызвала настоящий скандал. Сначала его раскритиковали некоторые подписчики, а потом дедушка Платона. Отец Жанны Фриске заявил, что «мерзости Шепелева нет предела»

Читайте также

+24° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
73.61
-0.24 86.92
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
После массовой драки в Петербурге задержали 70 человек — видео начала конфликта
12:07
Личные данные пользователей «Умного голосования» в очередной раз утекли в сеть
11:58
Станет овощем? Как скажется на МакSим регулярный ввод и вывод из искусственной комы
11:46
«Пустое место»: Максим Покровский нелестно высказался в адрес Михаила Боярского
11:34
Упал в обморок: подробности госпитализации звезды «Кадетства» Владимира Стеклова
11:29
Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле

Сейчас читают

Олимпиада 2021: израильские бейсболисты ломали кровати в олимпийской деревне в Токио
Полиция задержала 70 человек после драки у отеля в Санкт-Петербурге
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
Конец великого творческого пути: стало известно об уходе Раймонда Паулса со сцены
Байден раскрыл, что сделало Путина опасным игроком на мировой арене

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака