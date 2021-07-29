Видео: Полицейские встретили оскорбившего русских комика по приезде в Москву

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Карина Исхакова
Эксклюзив 2 307

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых стедапера Идрака Мирзализаде сопровождают стражи порядка.

Фото, видео: Instagram @standup_cafe

Полицейские встретили оскорбившего русских комика Идрака Мирзализаде по приезде в Москву. В столицу юморист прибыл, чтобы провести очередной концерт. Однако планы артиста серьезно изменились. Сотрудники правоохранительных органов встретили Мирзализаде на Белорусском вокзале. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых стендапера сопровождают в отделение полицейские. Стражи порядка вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

Скандал вокруг молодого комика Идрака Мирзализаде начал набирать обороты после шутки артиста про любовь русских к фекалиям. В своем монологе стендапер заявил о расизме арендодателей, которые, как правило, сдают жилье «только славянам». По его словам, после долгих поисков ему все-таки удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями русских съемщиков.

После неудачной шутки, была проведена экспертиза, в ходе которой было установлено, что слова комика содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Также монолог Мирзализаде содержит признаки пропаганды неполноценности по национальному признаку.

5-tv.ru

Стендапера обязали явиться в прокуратуру, так как его действия могут быть расценены как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Юмор Мирзализаде пришелся не по вкусу многим россиянам. По словам комика, только на протяжении трех недель ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы.

«В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: „Идрак Мирзализаде — враг русского народа!“. За мою голову объявили денежную награду, из-за которой 23 июня в центре Москвы на меня напали», — рассказывал комик на одном из своих выступлений.

По словам стендапера, на него напали со спины. Охранник кофейни не оказал ему помощи, а лишь попросил отойти подальше в сквер, чтобы «не пугать посетителей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена репера Гуфа Айза Долматова раскрыла детали ареста экс-супруга Анохина.

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