Не отмазка: почему поколение 90-х часто отказывается заводить детей до 30 лет

В 2020 году средний возраст россиянок, родивших первенца, составил 27 лет. Для сравнения еще каких-то 50 лет назад женщина, отважившаяся на малыша в 25 лет, считалась «старородящей». Все приписывали ей болезни, а ребенку — проблемы в развитии. Однако тенденция на позднее материнство сегодня прослеживается все более отчетливо.

Боятся рожать до 30 лет не только женщины рабочего класса, но и селебрити. Вот, например, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария заявила, что пока не купит большую квартиру, хорошую машину, не найдет средства на коррекцию после родов, а также деньги на няню, фитнес-залы и походы к психологу — о беременности даже не подумает.

Как расценивать поголовный отказ россиянок от раннего материнства и считать ли это глобальной проблемой? На тему вместе с 5-tv.ru порассуждала нейропсихолог, социолог и маркетолог Евгения Громова.

Проблемы из детства

Для начала эксперт внесла ясность в ситуацию. Она заметила, что сегодня мир нормально относится к женщинам, рожающим первенцев после 30 лет, — и это большая удача. У людей есть время морально и финансово подготовиться к появлению нового члена семьи. Такой подход должен поощряться. Ведь хуже, когда малыши проживают где-нибудь в разрушенных домах, без света, газа и горячей воды.

Громова подчеркнула, что отказ россиянок от раннего материнства нужно расценивать только как проявление ответственности. У многих было нелегкое детство. Повторения тяжелого сценария вряд ли захочется.

«Не нужно использовать каких-то жутких слов, как „отмазки“. Поколение, которое родилось в начале 90-х, выросло в голоде и бандитизме, получило десять лет свободы и радости в начале 2000-х и на десять лет попало в кризис. Конечно, они хотят, чтобы все было хорошо, чтобы не сталкивались с такими проблемами, которые сами испытали в детстве», — объяснила нейропсихолог.

Специалист заметила, что когда-то девочки рожали и в 15, и в 12, и даже в девять лет. Но там были другие условия и действовали другие законы. В современном мире матери зачастую могут рассчитывать только на себя.

«Нужно быть готовым к рождению ребенка, нужны средства и все остальное. Сейчас родить первого ребенка в 40 лет считается нормой. Поэтому, действительно, к 40 годам нужно уверено стоять на ногах и спокойно рожать детей, которые вырастут в благополучной семье. Я абсолютно в этом уверена и как психолог, и как социолог, и как маркетолог», — заключила Евгения Громова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каком возрасте, по мнению астрологов, разным женщинам стоит рожать детей.