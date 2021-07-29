«Мясник» отрубил стопу живой женщине и выбросил ее в реку в Москве

В Москве объявили «охоту» на злоумышленника, отрубившего женщине часть стопы. Жуткую находку обнаружили в реке Городня. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства случившегося.

По данным 5-tv.ru, часть человеческого тела нашли еще 29 мая. Отрубленный кусок стопы лежал в водоеме, неподалеку от дома № 20, расположенного на Дорожной улице. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и назначили ряд экспертиз. Одна из таких показала, что часть ноги пострадавшей отсекли, когда та была жива и в здравом уме.

Кто глумился над беззащитной женщиной? Где она сейчас и жива ли вообще? Куда делся ее обидчик и чем руководствовался, совершая преступление? Ответы на эти и другие вопросы следователям еще предстоит найти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье муж убил и расчленил свою супругу — почетного работника образования. Несчастной было 64 года.