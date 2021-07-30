«Он позорит нас»: американского генерала потребовали уволить после слов о Путине

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Алексей Хитров
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Высокопоставленного военного упрекнули в том, что он прикрывается заявлениями о «российском следе» в ответ на справедливую критику в свой адрес.

«Он позорит нас»: американского генерала потребовали уволить после слов о Путине

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Американского генерал-майора Патрика Донахо необходимо уволить из-за его публикации в Twitter с упоминанием президента РФ Владимира Путина. С таким требованием выступил политический обозреватель и журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. Его возмутило то, что высокопоставленный военный усмотрел «российский след» в критическом замечании в свой адрес, что, по мнению, журналиста, недостойно военнослужащих США.

«Пользователь спросил, цитирую: „Генерал, в скольких войнах вы победили?“ И, вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: „Не будь подсадной уткой Путина“», — рассказал Карлсон.

В доказательство своих слов журналист показал скриншот публикации генерала и заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, в связи с чем Донахо нужно отправить в отставку.

«Он позорит нас», — пояснил журналист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, читатели издания Daily Mail раскритиковали высказывание лидера США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина о его «проблемах» и «опасности». При этом они призвали главу США обратить внимание на внутренние проблемы страны.

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