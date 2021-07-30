Актера сериала «Марш Турецкого» нашли мертвым в квартире, тело лежало 10 дней

Максим Михайлин найден мертвым в собственной квартире на Мосфильмовской улице столицы: по предварительным данным, 47-летний актер скончался за семь-десять дней до того, как его тело было обнаружено правоохранителями.

В полицию с просьбой вскрыть дверь в квартире Михайлина, в которой он проживал вместе с 69-летней матерью, в полицию обратилась подруга покойного. В течение долгого времени она не могла дозвониться до приятеля, его мать также не отвечала на звонки. Женщина приходила к ним домой, стучала в дверь, но никто не отвечал.

Прибывшие на место оперативники нашли бездыханное тело. Медики предварительно установили, что смерть наступила за семь-десять дней до обнаружения. Так как следов борьбы и признаков насильственной смерти эксперты не зафиксировали, они заключили, что сердце Михайлина остановилось по естественным причинам. Более точное заключение после экспертизы сделают уже патологоанатомы. Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупа.

Кадр из сериала "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3" (2008)

Максим Михайлин — российский актер кино и сериалов. Широкому зрителю он знаком по ролям в картинах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

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