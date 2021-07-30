Комик Идрак Мирзализаде «выгнал» русских со своего шоу после скандального стендапа

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 293

Комиком заинтересовалась прокуратура после шуток о «любящих фекалии русских».

Фото, видео: Instagram @idrak.m; 5-tv.ru

Комик Идрак Мирзализаде — после того, как им заинтересовалась прокуратура из-за скандального выступления — в шутку выгнал русскую публику со своего нового шоу. Видео публикует 5-tv.ru.

«Да, в зале, в основном, русские. На меня, в основном, ходят русские. Я один из немногих кавказских комиков, на которого ходят русские, славяне. Похлопайте в зале, кто русские. А теперь встали и ушли», — усмехнулся Идрак.

А затем уточнил, что уходить пора всем, так как его шоу закончилось.

Другая скандальная шутка была рассказана Идраком Мирзализаде в шоу «Разгоны» во время монолога, посвященного расизму арендодателей, которые отказываются сдавать квартиры даже россиянам с «непривычными» именами. Мирзализаде вспомнил, что когда ему все-таки удалось снять жилье, то он обнаружил, что жившие до него русские арендаторы измазали матрас фекалиями.

Как писал 5-tv.ru, после того, как ролик с выступлением Мирзализаде попал в поле зрения правоохранителей, в Москве ему вручили постановление о явке в прокуратуру, а также назначили экспертизу его монологу.

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