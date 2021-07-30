Композитор Игорь Крутой признал внебрачного сына и перестал его скрывать

Композитор Игорь Крутой опубликовал на своей странице в Instagram видеопоздравление с днем рождения от внебрачного сына Якова, тем самым показав, что признает его и больше не скрывает историю их отношений от общественности.

В своем микроблоге Крутой разместил несколько записей — и отчет с праздника, и добрые пожелания, записанные самыми дорогими людьми. Родители, дети и внуки адресовали композитору нежные слова, в их числе под фамилией Крутой был и Яков.

«Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя, жду в зале!» — обратился к папе парень во время тренировки в спортклубе.

Instagram @igorkrutoy65

Накануне музыкант и продюсер отметил 67-летие. Он устроил вечеринку на берегу моря в Турции, собрал своих родных и близких друзей, среди которых было немало звезд российского шоу-бизнеса. В их числе: Алсу, Наташа Королева и Тарзан, Лев Лещенко, Николай Цискаридзе и многие другие. Ведущим торжества стал Николай Басков, который не только хорошо провел время, но и выгодно встретился с одним из гостей — ювелиром Джейкобом Арабо. Как пишет NEWS.RU, к грядущему 45-летию мастер подарил певцу часы за 1,2 миллиона долларов.

О том, что у Игоря Крутого не трое, а четверо детей, заговорили два года назад. Тогда одна из дочерей продюсера опубликовала его фото в окружении всех детей. Однако журналистам Игорь Яковлевич отказался объяснить, что за неизвестный юноша отдыхает с его семьей.

Проворные СМИ выяснили и активно распространили информацию, что таинственного парня зовут Яков Мирошников, его матерью была продавец магазина «Октябрьский», которой уже нет в живых. Яков до 16 лет не знал, кто его настоящий отец, воспитывал его другой мужчина. После признания биологическим родителем молодой человек сменил фамилию. Теперь он, как брат и сестры — Крутой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Крутой отметил день рождения.