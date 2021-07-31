Сестра Жанны Фриске заподозрила Шепелева во лжи: «Никто не знал о болезни»

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти звездной супруги — певицы Жанны Фриске — буквально учился жить заново. Первые дни после трагедии артист практически не появлялся на людях. Однако сейчас Шепелев довольно часто стал делиться подробностями своей семейной жизни.

Накануне в микроблоге сына телеведущего Платона появились снятые папарацци кадры, на которых запечатлена больная Жанна Фриске вместе с известным супругом, держащим маленького наследника на руках. На видеоролике заметно, что, несмотря на тяжелое состояние, певица улыбается, глядя на малыша.

«Мы долго не выставляли данное видео из этических соображений, снятое купленными папарацци, но все же в этом видео запечатлен момент общения Жанны с сыном, поэтому мы приняли решение опубликовать это видео», — написал Дмитрий Шепелев в комментариях под постом.

Instagram @platon.shepelev

На публикацию отреагировала сестра исполнительницы Наталья. Она отметила, что в этот момент никто, кроме самых близких, не знал об онкологической болезни Жанны, тем самым дав понять, что кто-то из родственников «слил» информацию о тяжелом недуге эстрадной певицы.

«Интересно, откуда журналисты знали, где мы лечились?» — удивилась сестра Фриске.

Однако в ответ телеведущий лишь поинтересовался у Натальи, не против ли родственники Жанны, что он выложил эти кадры в аккаунте Платона. Сестра артистки, в свою очередь, ответила отрицательно, добавив, что Шепелев «не первый это делает».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев намерен отправить сына учиться за границу.