Два ножа в спину: рыдающая Алана Мамаева выдала имя новой любовницы футболиста

Знаменитая модель Алана Мамаева назвала имя женщины, якобы разрушившей ее семью. Звезда уверена: футболиста Павла Мамаева соблазнила и увела ее лучшая подруга Надежда. В Instagram экс-супруга неверного спортсмена рассказала детали случившегося.

Мамаева официально расторгла отношения с футболистом в апреле 2021 года. Женщина объявила: она больше не может терпеть измены. В тот момент модель даже не подозревала, что все неприятности происходят из-за ее близкого человека. Надежда поддерживала Алану, успокаивала, делилась советами и даже дала контакты юриста Екатерины Гордон, которая должна была помочь несчастной отвоевать у спортсмена законные алименты.

«Ребята, теперь мне понятно, почему Паша сделал все, чтобы мы не жили в квартире, которая делалась для детей. У Надин есть ребенок, а у них любовь. Они собираются строить отношения — видимо, им пригодится детская, если они будут делать детей», — сообщила фанатам зареванная звезда.

Instagram @nadihope

Алана призналась, что не понимает, как женщина, которая «реально лезла в душу», могла так жестоко ее подставить. Экс-супруга спортсмена посоветовала оппонентке быть внимательнее и не радоваться хорошему отношению со стороны Мамаева. Модель объявила: Надежду футболист бросит так же подло, как и ее саму.

«Это произойдет рано или поздно с тобой. Произойдет это еще в десять раз хуже, чем ты думаешь!» — обратилась к предполагаемой разлучнице Алана.

Она взывала к совести бывшей подруги, напоминала, что та приняла ислам и когда-то жила с чеченцем — в семье царили строгие порядки. Только сейчас Мамаева осознала, что советы «как жить», «как платить алименты», «как экономить на неродном ребенке» Павлу давали не бездушные адвокаты, а якобы добрая и понимающая Надежда.

«Паша очень верующий и ты такая суперверующая, и вот вы такие два негрешника встретились. Два ножа в спину сразу. Как так вообще можно себя вести?! Как можно, как?! Просто у меня не укладывается в голове!» — кричала модель.

В заключение Алана Мамаева добавила, что хоть и доверяет юристу Екатерине Гордон, но работать с ней над делом по алиментам отказывается. Несчастная не хочет лишних провокаций и стресса.

Перестав снимать сторис, экс-супруга футболиста выложила фото письма, которое тот прислал ей из тюрьмы два года назад. Павел признавался модели в любви, обещал никогда не изменять, быть рядом в сложные моменты и поддерживать. Мамаев отмечал, что обязательно перечитает это послание вместе с Аланой через несколько десятков лет и еще раз напомнит ей, как сильно дорожит отношениями.

Теперь это письмо для модели — смертельное оружие, яд, отравляющий жизнь.

Instagram @alana_mamaeva

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Мамаев отказался признавать своим ребенка Аланы от первого брака, хотя планировал его усыновить. Модель считает, что так спортсмен хочет сэкономить на алиментах.