Младшая сестра Егора Крида вышла замуж за иностранца в платье принцессы

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Мария Евстигнеева
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Знаменитый певец подал обручальные кольца родственнице на роскошной выездной свадебной церемонии.

Фото, видео: Instagram @egorkreed

Младшая сестра певца Егора Крида — Полина Булаткина — вышла замуж за своего аргентинского возлюбленного Чарли Морено. Свадебная церемония состоялась за городом в специально обустроенной резиденции с аркой из розовых цветов. Певец поделился запечатленными моментами торжества в Instagram. На них невеста в платье принцессы эффектно появилась перед гостями, подъехав на карете с лошадьми.

«Пост достоин минимум миллиона лайков! Моя сестра сегодня вышла замуж», — подписал публикацию артист.

Instagram @egorkreed

Пока же призыв Крида не реализован — его пост набрал около одной тысячи лайков и множество радостных комментариев.

«Поздравляю красавицу Полину. Счастья ей огромного»;

«Так рада за твою сестру. Надеюсь, что в скором времени ты тоже будешь счастлив!»

«Считаю, что следующая свадьба — твоя!»

«Поздравляю от всей души. Я надеюсь, что совсем скоро у алтаря встанешь ты с той самой, которая осчастливит тебя», — прокомментировали подписчики.

Известно, что пара официально поженилась еще в феврале текущего года в Лос-Анжелесе. Тогда Полина надела белый брючный костюм, а Чарли был в классическом черном. Однако праздник с выездной регистрацией молодожены решили устроить именно летом. Знаменитый брат Полины подал молодоженам обручальные кольца. Примечательно, что Егор появился в одиночестве на мероприятии. Известно, что его сердце пока свободно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как высказалась дочь Заворотнюк о песне Крида про знаменитую тиктокершу Валю Карнавал.

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