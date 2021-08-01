Золото к свадьбе: жизнь каких олимпийских чемпионок из РФ скоро изменится?

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Александра Родионова
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Кто из российских участниц Олимпиады в Токио планирует выйти замуж, а кто — уйти в декрет?

Золото к свадьбе: жизнь каких олимпийских чемпионок из РФ скоро изменится?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

У некоторых российских спортсменок, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио, скоро произойдут приятные перемены в личной жизни. Кто из чемпионок выйдет замуж, а кто уйдет в декрет — читайте в материале 5-tv.ru.

Анастасия Логунова

Так, сразу по прилете с токийской Олимпиады российская баскетболистка Анастасия Логунова, завоевавшая серебро в дебютном Олимпийском турнире по баскетболу 3×3, получила предложение руки и сердца прямо в аэропорту «Шереметьево».

Встречая любимую, Владимир Черемсин вручил ей букет роз и заветную красную коробочку. Спортсменка запрыгала от радости и ответила согласием на вопрос: «Готова ли она к замужеству». Присутствовавшие в аэропорту люди поддержали пару бурными аплодисментами.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

София Позднякова

Российская саблистка София Позднякова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире и завоевавшая с Ольгой Никитиной золото в командном турнире по фехтованию на саблях, собирается уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Спортсменка в беседе с РИА Новости рассказала, что она замужем, хочет детей, и «все к этому располагает».

ТАСС / Zuma\TASS

Виталина Бацарашкина

Виталина Бацарашкина, завоевавшая олимпийское золото в стрельбе из пистолета, планирует выйти замуж. В интервью ТАСС она сообщила, что свадьбу с любимым человеком они планировали уже давно.

Спортсменка надеется, что церемония ссотоится в этом году. Со своим будущим мужем Виталина познакомилась в 2014 году.

ТАСС / Бобылев Сергей

Ранее 5-tv.ru рассказал, что именно Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпиады в Токио.

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