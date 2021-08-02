Обнаженная певица Таня Терешина рассказала о разводе с бизнесменом

Певица Таня Терешина решила открыться поклонниками и рассказать о разводе. При этом бывшая солистка группы Hi-Fi сопроводила пост в Instagram недвусмысленным фото.

Исполнительница продемонстрировала подписчикам серию обнаженных фото — пятую точку певицы можно увидеть в полной красе. Публикацию дополнил длинный текст. В подписи к снимкам Терешина рассказала, что разлюбила своего мужа. По словам экс-солистки Hi-Fi, на это есть веские причины.

«Вчера я сообщила старшему ребенку о своем решении. Я больше не хочу жить с мужем. Не пытайте меня о причинах. Они конечно есть. На фоне них я тупо разлюбила человека, причем уже давно. Я давала не один шанс на спасение чувств и семьи в целом. Но больше у меня нет никаких чувств и поэтому я не вижу смысла жить вместе», — рассказала певица в соцсети.

Instagram @tanya_tereshina

Терешина отметила, что в их отношениях с мужем никогда не было третьего человека, измен и ревности. При этом знаменитость отмечает, что в браке есть вещи гораздо хуже любовников и любовниц и обратилась к мужу с просьбой не появляться больше в ее жизни. Певица также сказала, что бизнесмен никогда не поднимал на ее руку.

«Оставь меня в покое, не хочешь помогать — не помогай. Только не трогай меня. Все друзья, близкие и дети знают в чем главная причина. Все видели, что если ничего не поменяется, то отношения такие обречены», — написала артистка.

Рассказав о разводе детям, певица была удивлена, что ее старшая дочь загрустила. При этом Курбатов даже не отец девочки. Да и по словам Терешиной, мужчина практически не проводил время с наследницей артистки.

Таня Терешина официально была замужем лишь однажды. В 2018 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Олегом Курбатовым. Предпринимателю певица подарила сына Арсения. Примечательно, что муж экс-солистки Hi-Fi младшее ее на 16 лет. До брака с бизнесменом Терешина несколько лет жила с телеведущим Славой Никитиным, от которого она родила дочь Арис.

Недавно исполнительница выкладывала фото с бывшим избранников, сделанное во время отдыха в Турции. Публикацию она подписала строчкой из песни Дженнифер Лопес «Jenny from the Block». Тогда подписчики решили, что таким образом Терешина намекает на воссоединение с отцом своей дочери. В начале нулевых в клипе на эту композицию Джей Ло снялась со своим возлюбленным Беном Аффлеком. Некоторые СМИ сообщили, что спустя два десятка лет зарубежная артистка и голливудский актер снова вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведенная Кристина Асмус показала фото с обнаженной грудью в мокрой майке.