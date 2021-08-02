В Стамбуле пятый день разыскивают студента родом из Санкт-Петербурга
Молодой человек 20 лет отправился отдыхать в Турцию из Вильнюса. Он ушел из гостиничного номера 28 июля, после чего связь с ним оборвалась.
Фото, видео: Предоставлено родителями
В Стамбуле пяты день разыскивают 20-летнего студента родом из Санкт-Петербурга Макара Рагина. Молодой человек отправился в Турцию на каникулы из Вильнюса, где проживал в последнее время и учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук.
Тревогу забили родители парня после трех дней безответных звонков сыну. Они приехали в турецкую столицу и заявили о его пропаже. В ходе поисков были изучены записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где остановился россиянин. Выяснилось, что он вышел из своего номера 28 июля и не вернулся ночевать. По словам матери, в этот день Рагин собирался на экскурсию к Принцевым островам.
«Он жил в отеле Coskun House, Soguk Ce me Sokak. 29 июля должен был в 17.00 вылететь домой в Вильнюс. В отели нам сказали, что его вещи в номере, а документы и компьютер в сейфе», — цитирует отца юноши сайт KP.RU.
Как отметили родители бесследно исчезнувшего юноши, следователя по делу о его пропаже назначили к вечеру 1 августа. Они считают, что расследование идет чересчур неспешно, поэтому стараются распространить информацию о своей беде в СМИ. По данным Рагиных, 28 июля происходили массовые задержания мигрантов и, возможно, их сын находится в изоляторе, но его имя по недосмотру не попало в систему. Родители студента планируют искать его среди задержанных в тот день граждан.
Местная пресса в свою очередь сообщает, что полиция тщательно исследует все перемещения россиянина, выясняет, с кем он контактировал и расследует каждую подозрительную ситуацию, связанную с туристами. Упоминаются также планы отследить Рагина по истории его звонков с мобильного телефона, который, к слову, был отключен 28 июля — в предполагаемый день пропажи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об исчезновении и неожиданных результатах розыска экс-вратаря «Металлурга».
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