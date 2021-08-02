Эпоха застоя: Меньшиков не реагирует на бунт актеров в Театре имени Ермоловой

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Мария Евстигнеева
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Свои возмущения они выливают на бумаге, публикуя через СМИ обращения к худруку.

Эпоха застоя: Меньшиков не реагирует на бунт актеров в Театре имени Ермоловой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Сокращенные сотрудники Театра Ермоловой негодуют из-за кадровых решений Олега Меньшикова. Дело в том, что более 20 артистов из его труппы остались без работы. Свои возмущения они выливают на бумаге, занимаясь написанием открытых обращений в адрес худрука, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Одно из таких писем Меньшикову было написано актрисой театра Василисой Пьявко. Несмотря на то, что ей удалось избежать сокращения, она отреагировала на увольнение своих коллег.

«Сказать, что я подавлена и возмущена этим решением, значит, ничего не сказать, — мне дико больно», — цитирует артистку Daily Storm.

В письме она сообщает, что в 2012 году при вступлении в должность худрука Меньшиковым, вся труппа надеялась на интересные проекты и конец периода застоя. Однако, руководитель занялся сменой актерского состава. Пьявко предположила, что если Меньшиков был так недоволен школой Театра Ермоловой, то может ему стоило отказаться от предложенной ему должности.

Пока сам худрук никак не комментирует скандал в театре, публикуя фотографии с райского отдыха на лазурном море.

Ранее 5-tv.ru писал, как Олег Меньшиков рассказывал о пережитой полгода назад коме.

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