Врачи впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

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Алексей Хитров
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Ранее об изменениях в состоянии знаменитости рассказала ее представитель.

Врачи впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Навещать певицу МакSим запрещено даже ее родственникам, так как она до сих пор находится в реанимации. Об этом рассказали в городской клинической больнице № 52 Москвы, где проходит лечение артистка. Таким образом в учреждении впервые прокомментировали состояние звездной пациентки.

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это „красная зона“. Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — цитирует NEWS.RU представителя медучреждения.

Он добавил, что в больнице на данный момент разрешена только передача вещей и посылок.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени в середине июня. Через несколько дней ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — процесс насыщения кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед госпитализацией, были отрицательными.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в этот же день пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что МакSим пребывает в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на улучшения.

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