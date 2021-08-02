«Значительных изменений нет»: представитель МакSим о состоянии певицы

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Алексей Хитров
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Ранее сообщалось, что артистка пришла в себя и начала разговаривать с врачами.

«Значительных изменений нет»: представитель МакSим о состоянии певицы

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Певица МакSим (Марина Максимова), пребывает в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на улучшения. Об этом сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Значительных изменений нет. Марина в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», — цитирует ТАСС представителя певицы.

Ранее сообщалось, что МакSим после полуторамесячного нахождения в коме пришла в себя и начала разговаривать с врачами. Медики постепенно стали уменьшать певице дозировку препаратов для введения в искусственную кому. Однако позднее ее снова вернули в состояние медикаментозного сна. При этом директор певицы Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния МакSим и призвала поклонников радоваться за нее.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — процесс насыщения кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед госпитализацией были отрицательными.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выпустил клип на песню МакSим «Мой рай». Так он поддержал находящуюся в коме певицу.

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