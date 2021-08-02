Астролог раскрыла, что принесет людям противостояние Сатурна с Солнцем

Сатурн вступил в противостояние с Солнцем. В такой позиции окольцованная планета-гигант может принести людям не только противоречия или сложности, но и успехи практически в любых начинаниях. Специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко рассказала в беседе с 5-tv.ru, что удача в этот период будет сопутствовать многим, но особенно сильно повезет тем, кто родился под знаками Льва и Водолея.

«Оппозиция Солнца с Сатурном будет происходить на оси знаков Лев и Водолей. Главные роли получат именно эти знаки. Особенно Львы почувствуют на себе давление Сатурна. Это не только солнечные Львы, но и планеты, находящиеся в знаке Льва: Луна и Венера. Если они есть у вас в натальной карте, то именно по ним пройдется Сатурн. Сатурн будет проверять „домашнее задание“ — то, что вы успели за годы, и давать вам новые. Давать возможность раскрыться, даже заставлять, в некотором роде, так как Сатурн у нас планета медленная, но уверенная. Уверенность вам ваша пригодится и будет в помощь», — сказала астролог.

По словам собеседницы издания, до этого момента Сатурн три года находился в знаке Козерога, а значит учил нас дисциплине и самоограничению.

«Теперь мы понимаем, что в нашей жизни главное, а что второстепенное. Этот суровый опыт, который застиг нас врасплох и будет давать определенные плоды. Находясь в самоограничении, человек пробуждается, просыпается энергетика, просыпаются скрытые резервы, таланты, и именно с этим вы сможете прийти и показать миру ваши достижения», — пояснила Юлия Бурдыленко.

По ее мнению, все проблемы, которые Сатурн будет затрагивать до 9 августа, будут актуальны для людей еще долгое время. Поэтому астролог советует не расслабляться при малейших улучшениях и держать себя в тонусе.

«Конечно же, ваше творчество и ваши достижения помогут всему человечеству выжить в этих непростых условиях, которые ставит нам Сатурн сейчас. Для этого необходимо иметь оптимизм, смелость и уверенность», — подытожила эксперт.

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