Астролог Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе.

Год Крысы

Вас ожидает месяц заботы и любви. Вы будете очень эмоциональны. Также вас ждут победы и свершения. Самое время действовать! Вы сможете купить недвижимость или новую мебель в дом. Также вы сможете устроиться на новую, более хорошую работу.

Год Быка

Женщины-Быки могут в августе встретить интересного мужчину, и даже получить предложение о замужестве. Другие дамы смогут въехать в новое жилье. Этот месяц благоволит начинаниям. Он будет результативным и счастливым.

Год Тигра

Тиграм захочется уединения. Они будут отказываться от многих предложений и даже отправятся в поездку, чтобы скрыться от общества или неприятных ситуаций. Астролог советует уделить внимание здоровью и пройти необходимые обследования у врачей. Также вы сможете столкнуться с процедурой оформления различных документов.

Год Кролика

Рожденные в год Кролика люди могут в августе вступить в борьбу за финансы. Это может быть приобретение квартиры, автомобиля или получение наследства. Не стоит тратить энергию. Ее лучше направить на различные начинания и сконцентрироваться на себе.

Год Дракона

Для Драконов пришло прекрасное время заняться спортом. Возможно, вам подарят абонемент в спортзал, роликовые коньки или самокат. Август — идеальный месяц для физической активности. Также в ближайшее время любая диета принесет долгожданный результат.

Год Змеи

Вас ждет прогресс на работе. Вы полны энергии и готовы начать какой-то новый проект. Чтобы все получилось, нужно избавиться от прошлого и всего, что уже устарело: уволиться со старой работы, закончить старые проекты. Должна произойти некая трансформация.

Год Лошади

Людям, рожденным в год Лошади, в августе не избежать решения различных бюрократических вопросов, связанных с детьми, беременностью, здоровьем или с финансами. Вас ждет прибыль и приятные эмоции.

Год Козы

Вам в этом месяце лучше семь раз отмерять и один раз отрезать. Прежде чем что-то начать, подумайте, стоят ли потраченные силы вашей цели. Не ввязывайтесь в пустые разговоры и распри. Лучше посмотрите на ситуацию со стороны.

Год Обезьяны

Обезьян ждет очень счастливый месяц. Вы будете победителями во всем. Вас ждут приятные минуты с друзьями и счастливые праздники. Также у вас получится начать новый проект, который может изменить жизнь. Действуйте.

Год Петуха

Петухов в августе ждут ошеломительные новости и судьбоносная встреча. Вам может прийти известие, которое перевернет привычную жизнь. Возможно, вы соберетесь в путешествие. Будьте внимательны, проверяйте информацию.

Год Собаки

Собак ждет интересный месяц, который запомнится завершением какого-то огромного старого дела. Вы сможете выйти на новый уровень. Кто-то рассчитается с кредитом, а кто-то, наоборот, сможет получить крупный займ. В любом случае это будет прогресс и выход на новый уровень.

Год Свиньи

Вас могут пригласить в путешествие. Возможна какая-то короткая внезапная поездка, которая вам понравится. Соглашайтесь! Также какой-то влиятельный мужчина может оказать содействие в карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать всем знакам зодиака с 2 по 8 августа.