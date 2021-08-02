Названа причина смерти звезды «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова

На 72-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Рудаков. Причину смерти актера назвал его сын в беседе с РИА Новости.

«Папа умер от остановки сердца», — сообщил наследник звезды.

Ранее выдвигались несколько иные версии кончины Рудакова. Так, например, коллега актера по «Ленфильму» Ирина сообщила, что гений недавно слег с коронавирусной инфекцией. Женщина утверждала, что Анатолий Родионович умер именно от тяжелых последствий COVID. Она отмечала, что заслуженный артист ушел из жизни 1 августа.

«Боже мой… Не справился…» — писала знакомая звезды в соцсетях.

В интервью РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Бабаян подтверждал версию Ирины, отмечая, что актер около четырех недель провел в больнице имени Боткина, а последние два дня своей жизни был подключен к аппарату ИВЛ.

«Дни.ру» напоминает, что Анатолий Рудаков более всего знаком отечественным зрителям по ролям в картинах «Я служу на границе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Труффальдино из Бергамо», «В поисках капитана Гранта», «Ярославна, королева Франции». Также он часто играл в сериалах. Например, в «Морских дьяволах», «Найти и обезвредить», «Агенте национальной безопасности».

Дата и место прощания с заслуженным артистом РФ пока не названы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине старейшего российского кинематографиста Геннадия Гуревича. Творцу был 81 год.