Названа причина смерти звезды «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова

|
Виктория Андреева
2 290

Известному актеру недавно исполнился 71 год. Друзья гения до сих пор не могут поверить в трагедию.

Названа причина смерти звезды «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова

Фото: Кадр из сериала "Морские дьяволы - 1" (2005)

На 72-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Рудаков. Причину смерти актера назвал его сын в беседе с РИА Новости.

«Папа умер от остановки сердца», — сообщил наследник звезды.

Ранее выдвигались несколько иные версии кончины Рудакова. Так, например, коллега актера по «Ленфильму» Ирина сообщила, что гений недавно слег с коронавирусной инфекцией. Женщина утверждала, что Анатолий Родионович умер именно от тяжелых последствий COVID. Она отмечала, что заслуженный артист ушел из жизни 1 августа.

«Боже мой… Не справился…» — писала знакомая звезды в соцсетях.

В интервью РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Бабаян подтверждал версию Ирины, отмечая, что актер около четырех недель провел в больнице имени Боткина, а последние два дня своей жизни был подключен к аппарату ИВЛ.

«Дни.ру» напоминает, что Анатолий Рудаков более всего знаком отечественным зрителям по ролям в картинах «Я служу на границе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Труффальдино из Бергамо», «В поисках капитана Гранта», «Ярославна, королева Франции». Также он часто играл в сериалах. Например, в «Морских дьяволах», «Найти и обезвредить», «Агенте национальной безопасности».

Дата и место прощания с заслуженным артистом РФ пока не названы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине старейшего российского кинематографиста Геннадия Гуревича. Творцу был 81 год.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.02
-0.12 86.77
-0.22
Астролог раскрыла, что принесет людям противостояние Сатурна с Солнцем

Последние новости

0:08
Онуфрий Молчаливый: что можно и что нельзя делать 3 августа
23:50
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Турции
23:39
Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян
23:34
Ливанов о смерти звезды «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова: «Большая потеря»
23:18
Астролог раскрыла, что принесет людям противостояние Сатурна с Солнцем
23:02
Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

Сейчас читают

Еще один белорусский спортсмен покинул страну после ситуации с Тимановской
В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море
Связанных женщин раздели и отстегали крапивой во дворе дома в Томске
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе
Уже завтра фотограф-убийца Дмитрий Лошагин может выйти на свободу по УДО

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака