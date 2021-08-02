Названа причина смерти звезды «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова
Известному актеру недавно исполнился 71 год. Друзья гения до сих пор не могут поверить в трагедию.
Фото: Кадр из сериала "Морские дьяволы - 1" (2005)
На 72-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Рудаков. Причину смерти актера назвал его сын в беседе с РИА Новости.
«Папа умер от остановки сердца», — сообщил наследник звезды.
Ранее выдвигались несколько иные версии кончины Рудакова. Так, например, коллега актера по «Ленфильму» Ирина сообщила, что гений недавно слег с коронавирусной инфекцией. Женщина утверждала, что Анатолий Родионович умер именно от тяжелых последствий COVID. Она отмечала, что заслуженный артист ушел из жизни 1 августа.
«Боже мой… Не справился…» — писала знакомая звезды в соцсетях.
В интервью РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Бабаян подтверждал версию Ирины, отмечая, что актер около четырех недель провел в больнице имени Боткина, а последние два дня своей жизни был подключен к аппарату ИВЛ.
«Дни.ру» напоминает, что Анатолий Рудаков более всего знаком отечественным зрителям по ролям в картинах «Я служу на границе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Труффальдино из Бергамо», «В поисках капитана Гранта», «Ярославна, королева Франции». Также он часто играл в сериалах. Например, в «Морских дьяволах», «Найти и обезвредить», «Агенте национальной безопасности».
Дата и место прощания с заслуженным артистом РФ пока не названы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине старейшего российского кинематографиста Геннадия Гуревича. Творцу был 81 год.
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