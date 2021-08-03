Врач рассказала о каких опасных болезнях сигнализируют трещины на пятках

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Анна Васильева
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Нарушение эпидермиса в пяточной зоне могут приводить не только к серьезному дискомфорту, но и к кровотечениям.

Фото, видео: Depositphotos / arvydele.gmail.com; 5-tv.ru

Для большинства людей трещины на пятках — это проблема, связанная лишь с внешним видом стопы. Однако в некоторых случаях они могут доставлять серьезный дискомфорт — быть болезненными и приводить к кровотечению. Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала в беседе с 5-tv.ru, из-за чего трескаются пятки и как с этим бороться.

Основные причины

«Места, служащие для опоры костей, например, пяточная область, подвергаются постоянным механическим воздействиям, которые усиливаются при деформации стопы, нарушении осанки, при физической активности: длительных прогулках или работе на ногах в течение суток. И чем больше и активнее это воздействие, тем быстрее клетки поверхностного слоя эпидермиса, рогового слоя, начинают делиться, утолщаться. Кожа теряет свою эластичность, нарушается ее кровоснабжение и ее чувствительность», — пояснила медик.

Профилактика и лечение

По словам эндокринолога, для профилактики трещин на пятках, необходимо носить удобную обувь, и хотя бы раз в неделю использовать увлажняющие крема и мази, содержащие мочевину и пятипроцентную салициловую кислоту.

«Если трещины уже образовались, то нужно обязательно их промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом», — сказала Васильева.

Она отметила, что если с проблемой не получается справиться самостоятельно, то не нужно откладывать поход к врачу.

Другие причины

«Причинами кератодермии может служить гормональное нарушение, например при сахарном диабете, постменопаузе, при витаминной недостаточности, аллергических реакциях, псориазе или грибковом поражении кожи стоп. Здесь обязательно нужны препараты, которые помогут в этой болезни», — рассказала собеседница издания.

По ее словам, необходимо помнить, что системные заболевания, такие как атеросклероз сосудов нижних конечностей и варикозная болезнь, а также хроническая сердечная недостаточность, тоже нарушают кровоснабжение эпидермиса и могут способствовать гиперкератозу и образованию трещин на ногах.

«Поэтому нужно обязательно проводить правильную гигиену хотя бы раз в неделю. А также делать медицинский педикюр, использовать скрабы, увлажняющие крема и обязательно носить удобную обувь», — подытожила эксперт.

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