ЦИК предоставил новые документы об иностранных активах Грудинина

Центризбирком предоставил новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который был исключен из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму.

По словам секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной, 3 июля из Генпрокуратуры РФ были получены сертификат о том, что Павел Грудинин с 25 сентября 2020 года является владельцем более чем 16 тысяч акций Bontro LTD, а также решение Верховного суда Белиза о разделе имущества между супругами Грудиниными, в соответствии с которым было принято решение о восстановлении компании Bontro LTD и о том что реестродержателем является компания Prudential.

«Конечно это и еще одно свидетельство того, что было нарушение допущено со стороны кандидата, которое выразилось в том, что он вопреки закону, не осуществил отчуждение иностранных финансовых документов, на момент предоставления документов о регистрации кандидата», — пояснила Бударина.

В свою очередь, представители Грудинина настаивали, что таких сведений у него нет.

«На сегодняшний день мой доверитель не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус — не было ни повесток, ни других документов», — отметила юрист Грудинина еще до оглашения документов из прокуратуры.

На заседании 24 июля ЦИК РФ зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, но исключил из него третьего номера в общефедеральной части Грудинина. Его убрали из партийного списка из-за того, что Грудинин не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-супруга не дала Грудинину баллотироваться в Госдуму.