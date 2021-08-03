ЦИК предоставил новые документы об иностранных активах Грудинина

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Анна Васильева
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Представители директора «Совхоза имени Ленина» настаивают, что он избавился от акций Bontro LTD еще в 2017 году.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Центризбирком предоставил новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который был исключен из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму.

По словам секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной, 3 июля из Генпрокуратуры РФ были получены сертификат о том, что Павел Грудинин с 25 сентября 2020 года является владельцем более чем 16 тысяч акций Bontro LTD, а также решение Верховного суда Белиза о разделе имущества между супругами Грудиниными, в соответствии с которым было принято решение о восстановлении компании Bontro LTD и о том что реестродержателем является компания Prudential.

«Конечно это и еще одно свидетельство того, что было нарушение допущено со стороны кандидата, которое выразилось в том, что он вопреки закону, не осуществил отчуждение иностранных финансовых документов, на момент предоставления документов о регистрации кандидата», — пояснила Бударина.

В свою очередь, представители Грудинина настаивали, что таких сведений у него нет.

«На сегодняшний день мой доверитель не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус — не было ни повесток, ни других документов», — отметила юрист Грудинина еще до оглашения документов из прокуратуры.

На заседании 24 июля ЦИК РФ зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, но исключил из него третьего номера в общефедеральной части Грудинина. Его убрали из партийного списка из-за того, что Грудинин не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-супруга не дала Грудинину баллотироваться в Госдуму.

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