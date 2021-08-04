🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, убывающая Луна в Близнецах — лучшее время, чтобы разрешить внутренние конфликты и начать реализовывать свои таланты.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, убывающая Луна в Близнецах — лучшее время, чтобы разрешить внутренние конфликты и начать реализовывать свои таланты. Старайтесь избегать необдуманных трат и проявите инициативу на работе.
♈ Овен
Иногда голова говорит одно, а сердце другое. Кого из них слушать — решать только вам, но если дело касается любовных связей, то сегодня лучше все-таки поступиться желаниями и принять рациональное решение.
Космический совет: слушайте ум и сердце.
♉ Телец
Прекратите зацикливаться на вещах, которые не можете разрешить. Пока вы стоите на месте, проблемы никуда не денутся. Взбодритесь и смело следуйте дальше.
Космический совет: выйдите из зоны комфорта.
♊ Близнецы
Жизнь похожа на путешествие, в котором не обходится без несостыковок, задержек поездов и других непредвиденных ситуаций. Но она не обходится также без новых ярких впечатлений, мест, встреч и воспоминаний. Все находится в балансе, поэтому постарайтесь 4 августа не драматизировать.
Космический совет: любите и цените себя и свою жизнь.
♋ Рак
Вы способны все сделать сами, но что будет, если попробовать поработать в команде? Звезды говорят, что совместные проекты могут принести успех в финансовых делах.
Космический совет: найдите подходящую команду.
♌ Лев
Иногда слова не говорят ничего. Сегодня вы можете услышать много информации, но постарайтесь не использовать ее как руководство к действию. Прежде стоит все хорошенько обдумать.
Космический совет: прислушайтесь к себе.
♍ Дева
Постарайтесь не бросаться с головой в новые отношения, поскольку ваша самоотверженность может быть превратно истолкована партнером. Постарайтесь не напугать свою любовь излишней активностью.
Космический совет: всему свое время.
♎ Весы
Любой приятный момент, который произойдет 4 августа — это плод ваших стараний. С благодарностью примите все радости, что идут к вам в руки и будьте уверены — вы это заслужили.
Космический совет: поблагодарите себя.
♏ Скорпион
Вы много работаете, чтобы получить желаемое, но жизнь — это не марафон, Скорпионы. Остановитесь на секунду и оглянитесь вокруг — есть много всего, что достойно вашего внимания.
Космический совет: расслабьтесь и передохните.
♐ Стрелец
Вам хочется отдохнуть, вы устали, хотите поставить весь мир на паузу? Если совсем невмоготу, то возьмите небольшой тайм-аут, но короткого перерыва возвращайтесь к работе — любое усилие принесет много благотворных плодов.
Космический совет: продолжайте работать над собой.
♑ Козерог
Если вам кажется, что что-то идет не так, то не бойтесь остановиться и выяснить причину. Вы находитесь в точке важных начинаний, поэтому важно, чтобы все шло как надо.
Космический совет: постарайтесь быть внимательнее к собственной жизни.
♒ Водолей
Сегодняшний день просто создан для успеха в любых делах, поэтому смело беритесь за любые дела и знайте, что звезды на вашей стороне.
Космический совет: верьте в свои силы.
♊ Рыбы
Отличный день, чтобы начать решать финансовые проблемы, Рыбы. Даже если переговоры с начальством о прибавке зашли в тупик, не отчаивайтесь. Возможно, на новой работе вас будут ценить куда больше.
Космический совет: не бойтесь бороться за свое счастье.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе 2021 года.
Читайте также
82%
-0.15 86.56
-0.21
Нашли ошибку?