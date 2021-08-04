Россиянка закурила в бизнес-классе на борту самолета из Турции: «Мы домой летим»

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Оксана Тарасова
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Женщина не обратила внимание ни на замечания бортпроводников, ни на осуждающие комментарии других пассажиров.

Фото, видео: Depositphotos / TatyanaGl; Telegram @aflkitchen

Пассажирка бизнес-класса закурила на борту самолета, летевшего из Бодрума в Москву. Россиянка, вероятно, завершившая отпуск на теплом турецком берегу, почувствовала себя совсем, как дома, достала из сумочки тонкую сигаретку и выпустила струйку дыма, несмотря на запрет со стороны бортпроводников.

К замечаниям членов экипажа присоединились и пассажиры рейса, но по-царски спокойная авиадебоширка продолжила предаваться вредной привычке без интереса к мнению об этом окружающих.

«Если вы думали, что курить в самолете строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать», — пишет автор видео, опубликованного в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота».

Как не вспомнить, глядя эту на уверенную в себе даму с сигаретой, героев фильма «Брат 2»? Ролик «Аэрофлота» напомнил пользователям сети момент культовой картины, где проститутка Даша в роскошной шубе просит стюарда, которого называет мальчиком, принести водочки со словами: «Мы домой летим».

В кино, чтобы получить свое, женщине оказалось достаточно снять парик с лысой головы. Но блондинке с рейса Бодрум — Москва, вероятно, придется заплатить за свое поведение в самолете. Согласно КоАП РФ, невыполнение законных распоряжений командира авиаэкипажа влечет наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей либо до пятнадцати суток ареста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте на борту рейса Москва — Анталья: пассажир открыл аварийный люк и выпустил надувной трап, потому что ему стало жарко. Любопытно, что дебоширом оказался талантливый пианист и педагог, который особенную любовь питает к произведениям Рахманинова. Но жару, как выяснилось, люто ненавидит.

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