Стало известно, почему Степаненко пропала после суда с Петросяном

|
Алиса Старжевская
1 496

Тревогу забили фанаты известной юмористки.

Стало известно, почему Степаненко пропала после суда с Петросяном

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

После скандального развода с Евгением Петросяном вся страна сначала активно обсуждала неожиданный разрыв юмористической пары, а затем кардинальные изменения во внешности разведенной женщины. Обновленной Елене Степаненко дали вести собственное шоу на второй кнопке, но затем юмористка исчезла из поля зрения поклонников.

«Елена Степаненко, вернитесь», «Елена, куда ты делась? Почему нет твоего шоу? Мы ждем», — написали взволнованные фанаты.

А в ответ — тишина. Социальные сети артистки разговорного жанра замолчали. Последний пост опубликован год назад — 15 августа 2020 года.

Поводов для внезапного ухода в тень может быть несколько. Один из наиболее вероятных — низкий рейтинг нового шоу. Предположительно, страничка в Instagram была создана для продвижения юмористической передачи «Еще не вечер!». Елена Степаненко заявила о себе в качестве ведущей и предстала на суд зрителей сильно похудевшей, с яркой прической и новым макияжем. Некоторые посчитали, что артистка прибегла к помощи пластического хирурга.

Но изменения в облике не помогли программе остаться на плаву, из-за низких рейтингов шоу закрыли. Потребность в странице отпала, и экс-супруга Петросяна забросила ее, — предположило «Утро.ру». Меньше стала появляться на голубых экранах и редко распространяется о своей личной жизни

Другая версия — в разводе с Петросяном у Елены Степаненко завершающий этап — раздел материальных ценностей, и у нее просто меньше времени. Известно, что четвертая жена известного юмориста обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
72.79
-0.08 86.41
-0.15
Драматург, полководец или шпион: кем были в прошлой жизни разные знаки зо...

Последние новости

23:52
Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги и начал резкое снижение
23:47
В Иркутске инспектор ГИБДД за одно дежурство спас роженицу и ребенка
23:31
Отец выбросил малолетнего сына из окна квартиры на юго-востоке Москвы
23:15
Ковчег с мощами Александра Невского вернулся в Храм Христа Спасителя
22:54
Пользователи сети обсуждают фотографию певицы Asti с «шестью» пальцами на ноге
22:38
Грецию охватили крупнейшие за последние 30 лет пожары

Сейчас читают

Олимпиада 2021: волейбол, женщины. Бразилия — Россия — 3:1, обзор четвертьфинала Токио-2020
Погибшим в московском тире мужчиной оказался внебрачный сын Утесова
В Красноярске 15-летняя девочка родила от отчима-насильника
Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября
От ботокса глупеют? Врач развенчала ТОП самых странных мифов об «уколах красоты»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака