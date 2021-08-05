Галкин показал, как отметил день рождения старшего брата: «Полторта на голове»

Максим Галкин показал в разделе сторис аккаунта в Instagram, как поздравил родного старшего брата с днем рождения. 4 августа Дмитрию Галкину исполнилось 57 лет. Торжественный вечер он провел в кругу своих звездных родственников.

Во время поздравлений произошел конфуз: задувая свечи на торте, Дмитрий сдул часть десерта на голову супруге брата — Алле Пугачевой.

«Подожди, у тебя реально полторта на голове», — сказал именинник Примадонне.

Случившееся никак не отразилось на настроении тех, кто собрался за столом. Оказавшаяся с «Наполеоном» в волосах Пугачева посмеялась, а ее муж поздравил брата теплыми словами.

«Димулечка, с днем рождения», — сказал Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

После того как семейная вечеринка закончилась, Алла Пугачева и Максим Галкин поспешили в свой замок, где их с нетерпением ждали дети — Гарри и Лиза. Ребята радостно выбежали на встречу к родителям. Этот момент счастливый отец запечатлел на видео.

«Папуся, мамуся приехали! Здравствуйте!» — закричали наследники юмориста и певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин подарил Алле Пугачевой старый «Запорожец».