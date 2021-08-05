Похудевший Слепаков рассказал о лечении в клинике: «Первые три дня — жесткач»

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Анна Васильева
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Юморист посвятил стихотворение процедурам, которые поправили его здоровье.

Фото, видео: Instagram @slepakovsemyon

Юморист Семен Слепаков прошел лечение в одной из модных клиник Карелии. Его преображение поразило фанатов — знаменитость сумел избавиться от значительного количества килограммов. Похудевший шоумен сам на себя не похож: его спортивные штаны сильно висят, а майка — будто с чужого плеча.

Медицинскому учреждению, в котором врачи творят чудеса, Слепаков посвятил целое стихотворение. Он отметил, что первые несколько дней лечения обычно даются пациентам тяжело.

«Здесь жирдяев примет врач —

Полный спектр у него!

Первые три дня — жесткач,

Ну, а дальше — ничего», — написал артист.

Особенно артиста впечатлил процесс очищения организма. В юмористической форме Семен Слепаков высказался о проблеме, с которой сталкиваются многие гости учреждения. Оказалось, что пребывание в данной клинике не обходится без постоянных походов в уборную. В поэтической манере шоумен заговорил о расстройстве кишечника и об использовании клизм, пишут «Дни.ру».

«Ловко вставят клизму в попу -

Незачем лететь в Европу», — пояснил музыкант.

Остроумные строки артист сопроводил забавными снимками. На них он занимается спортивной ходьбой, играет в баскетбол, футбол, приседает со штангой и обнимает сосны.

Instagram @slepakovsemyon

Ранее 5-tv.ru писал, что Слепаков высмеял противников прививок от COVID-19 в шуточном стихотворении.

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