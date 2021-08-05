Лариса Удовиченко рассказала, почему 16 лет не общается со Стасом Садальским

Профессиональные актеры изображают на сцене или на съемочной площадке самые пылкие страсти, но при этом в жизни могут даже не разговаривать. Заслуженная артистка РСФСР Лариса Удовиченко рассказала, что уже 16 лет не общается со своим коллегой Стасом Садальским.

Изначально актеры долгое время были в очень дружественных и близких отношениях. По словам Удовиченко, формальной ссоры у них с Садальским не было, но тяжелый характер актера с годами стал просто невыносим, и знаменитость решила прекратить всяческое общение с коллегой, чтобы не довести ситуацию до открытого конфликта.

«Стас — замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения», призналась она в YouTube-шоу Снежаны Егоровой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сам Садальский считает, что причиной разрыва дружеских отношений с Удовиченко стало его неосторожное высказывание о возрасте актрисы.