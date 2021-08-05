Юрист дал совет, что делать, если в квартиру пришли с проверкой

Россияне должны быть готовы к внеплановым проверкам в квартирах. «Без приглашения» могут наведаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Конечно, не очень приятно, когда в дом приходят незваные гости, однако вышеуказанные персоны имеют на это полное право. Но есть один важный нюанс: просто так врываться в дома граждан нельзя. На то быть должно веское основание и официальное разрешение.

«Если речь идет о проверке приборов, а также их показаний, то нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени», — отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

И тут же добавил, что владелец недвижимости имеет полное право не соглашаться с предлагаемыми датами. Он может озвучить проверяющим инстанциям свой вариант, но не позднее трех дней с момента, как было прислано извещение.

Анатолий Миронов уточнил, что по согласованию в квартиры могут приходить и представители управляющей компании. Однако визиты чаще одного раза в квартал запрещены законом.

«Если договориться о дате визита не удалось, и в вашу квартиру нагрянули с проверкой, а вы не впустили проверяющих, то, скорее всего, штурмом они ее брать не станут, но составят акт и обратятся в суд, который с большой долей вероятности займет позицию в их пользу и обяжет допустить их в квартиру», — пояснил специалист.

Миронов отметил, что гражданин имеет полное право не допускать в квартиру даже аварийные службы, когда произошло ЧП. Только в этом случае нужно быть готовым к выплате неустойки соседям за разрушительные последствия аварии.

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