Кешбэк от государства: какие налоговые вычеты положены россиянам

|
Георгий Иванов
3 020

Граждане могут возвращать часть средств, которые они потратили на покупку жилья, образование и даже абонемент в спортивный зал.

Кешбэк от государства: какие налоговые вычеты положены россиянам

Фото: Depositphotos / Speedskater

С 1 августа вступил в силу закон о новом налоговом вычете, который позволяет россиянам вернуть часть денег, потраченных на занятия спортом. Однако стоит напомнить, что подобный возврат средств предусмотрен не только при покупке абонементов в бассейн или фитнес-центр.

Так, социальный налоговый вычет позволит получить назад часть денег, потраченных на лечение и покупку лекарств, а также страховку и обучение. Вернуть таким образом можно 13% от общей суммы, но размер возврата ограничен 120 тысячами рублей.

Покупка квартиры также может обойтись дешевле — благодаря вычету на приобретение жилья своеобразный кешбэк от государства составит также 13%, но не более 260 тысяч, а при ипотеке — 390 тысяч. Причем, если при одновременной покупки нескольких квартир возврат с ипотечных процентов можно получить только с одной из них, то при оплате полной стоимости вычет пойдет с каждого объекта недвижимости.

Закон о вычетах касается также и операций по покупке инвестиционных портфелей. Государство вернет 13% от суммы, которую гражданин положил на индивидуальный инвестиционный счет.

Родителям детей до 18 лет также полагается вычет на детей. За первого и второго ребенка работодатель будет удерживать на 1,4 тысячи рублей меньше налогов, за последующих — на три тысячи рублей. Для родителей детей-инвалидов вычет составит 12 тысяч, а для их опекунов шесть тысяч рублей. Если ребенок учится в вузе на очном отделении, то действие вычета продлевается до того момента окончания учебы или пока ему не исполнится 24 года.

Кроме того, ИП и физлица, работающие по гражданско-правовому договору, а также нотариусы, адвокаты и создатели произведений искусства имеют право на профессиональный налоговый вычет, равный сумме расходов, которые были потрачены продажу своих товаров или услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета: со 120 до 360 тысяч рублей.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.79
-0.08 86.41
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Зеленский приказал русским «во имя детей» уезжать из Донбасса
13:30
Российская школьница поставила рекорд по фламенко
13:10
Беременная Лиза Арзамасова предстала в облегающем черном платье
12:54
В Раде рассказали о надвигающейся на Украину катастрофе
12:46
Опубликовано видео полыхающего газового завода в Новом Уренгое
12:39
Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана провели учения близ афганской границы

Сейчас читают

Олимпийские игры 2021. Водное поло. Полуфинал. Женщины. США — Россия 15:11. Как это было
Юрист предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах
В Москве задержали школьного охранника-извращенца
Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября
От ботокса глупеют? Врач развенчала ТОП самых странных мифов об «уколах красоты»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака