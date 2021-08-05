Кешбэк от государства: какие налоговые вычеты положены россиянам

С 1 августа вступил в силу закон о новом налоговом вычете, который позволяет россиянам вернуть часть денег, потраченных на занятия спортом. Однако стоит напомнить, что подобный возврат средств предусмотрен не только при покупке абонементов в бассейн или фитнес-центр.

Так, социальный налоговый вычет позволит получить назад часть денег, потраченных на лечение и покупку лекарств, а также страховку и обучение. Вернуть таким образом можно 13% от общей суммы, но размер возврата ограничен 120 тысячами рублей.

Покупка квартиры также может обойтись дешевле — благодаря вычету на приобретение жилья своеобразный кешбэк от государства составит также 13%, но не более 260 тысяч, а при ипотеке — 390 тысяч. Причем, если при одновременной покупки нескольких квартир возврат с ипотечных процентов можно получить только с одной из них, то при оплате полной стоимости вычет пойдет с каждого объекта недвижимости.

Закон о вычетах касается также и операций по покупке инвестиционных портфелей. Государство вернет 13% от суммы, которую гражданин положил на индивидуальный инвестиционный счет.

Родителям детей до 18 лет также полагается вычет на детей. За первого и второго ребенка работодатель будет удерживать на 1,4 тысячи рублей меньше налогов, за последующих — на три тысячи рублей. Для родителей детей-инвалидов вычет составит 12 тысяч, а для их опекунов шесть тысяч рублей. Если ребенок учится в вузе на очном отделении, то действие вычета продлевается до того момента окончания учебы или пока ему не исполнится 24 года.

Кроме того, ИП и физлица, работающие по гражданско-правовому договору, а также нотариусы, адвокаты и создатели произведений искусства имеют право на профессиональный налоговый вычет, равный сумме расходов, которые были потрачены продажу своих товаров или услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета: со 120 до 360 тысяч рублей.