Масштабное наводнение в Германии помогло обнаружить тайник нацистов

В Германии нашли тайник нацистов, причем помогло этому недавнее наводнение. Рабочие делали ремонт в пострадавшем доме и случайно обнаружили спрятанные за стеной вещи. Среди них - портрет Гитлера, символика Третьего рейха и множество документов. В основном - архивы местной ячейки национал-социалистов.

Скорее всего, дом раньше принадлежал чиновнику, и тайник он оборудовал незадолго до того, как в город вошли американские войска. Внимание историков привлекли документы народной организации благосостояния, через нее гитлеровцы собирали деньги якобы на благотворительность. Но большая часть средств в конце войны бесследно исчезла. И теперь ученые надеются разгадать эту тайну.