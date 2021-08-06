Гарри Галкин в компании звездных родителей сходил в деревенский магазин

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Мария Евстигнеева
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Наследник Примадонны закупился в хозяйственном магазине.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин вновь порадовал подписчиков Instagram публикацией видео из жизни наследника. Он показал, как его сын от Аллы Пугачевой в компании дочери Кристины Орбакайте — Клавдии отправляется в магазин инструментов. Их тандем сопроводили Примадонна и «оператор» в лице юмориста.

«Гарик, ты куда собрался?» — обратился Максим к сыну.

Мальчик в это время решительно подходил к двери.

«Я в магазин, буду покупать… как он называется? Саморез, о! Ну, еще пару каких-нибудь мелочевок. Все по 200, по 300 рублей» — ответил Гарри.

Галкин старший уточнил, взял ли ребенок деньги из своих накоплений, на что наследник ответил утвердительно. До магазина дети с Пугачевой шли «под камерой». На Алле Борисовне был надет красный спортивный костюм с укороченными шортами, а на детях бейсболки и легкие курточки.

Уже будучи в магазине, Гарри увлеченно рассматривал товары и рассказал о своем выборе в покупках. Его внимание особенно привлекли инструменты: плоскогубцы, двусторонний скотч, а также щеколда для двери. Первое ему понадобиться для вскрытия сейфа, признался мальчик.

Instagram @maxgalkinru

«Сейф надо открыть. У нее (У Клавдии - Прим.ред) застряла эта штуковина, она забыла код. Чтобы вынуть, мы разломаем две стенки, там есть такая штучка же. Ее надо вынуть вот этими плоскогубцами», — рассказал предстоящий процесс Галкин младший.

Оказалось, что наследник Пугачевой увлекается выточкой различных фигур, для чего он и приобрел липкую ленту. Сама же Алла Борисовна рассматривала семена помидор, однако не одобрила ни одну пачку.

«Счастливый покупатель!» — подытожил Максим, показывая сына, идущего домой с пакетом хозяйственных покупок.

Поклонников как всегда восхитила публикация Максима.

«Видео просим вскрытия сейфа и установки щеколды»;

«Отличные дети! Прекрасное воспитание»;

«Гарри красавец, настоящий мужчина. Максим, какой же вы классный отец. Алла — замечательная мама. Дай бог вам здоровья и растите таких прекрасных членов общества. Восторгаюсь вами»;

«Алла Пугачева с детьми пошла за солью. Деревня Грязи в шоке», — прокомментировали подписчики Галкина.

Сам же юморист к подписи к видео назвал сына хозяйственным, а также отметил, что он обожает ходить за покупками в деревенский магазин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Максим Галкин подарил своей супруге Алле Пугачевой старый «Запорожец».

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