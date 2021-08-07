Магический гороскоп: рейтинг главных ведьм по знаку зодиака

Многие женщины мечтают иметь сверхъестественные силы. Однако только у некоторых представительниц зодиакального круга наиболее ярко выражены магические способности. 5-tv.ru представляет рейтинг главных ведьм по знаку зодиака, обладающих настоящим волшебным даром.

12 место — Дева

Рациональные и умные Девы редко поддаются на уловки со стороны псевдоволшебников, называя это мракобесием и вредной лженаукой. При этом в любом споре они стараются опираться на научные сведения. Именно поэтому представители земной стихии занимают последнее место в нашем магическом рейтинге.

11 место — Телец

Осторожные Тельцы умеют твердо стоять на ногах, предпочитая реальную жизнь вымышленной. При этом у них напрочь отсутствуют какие-либо экстрасенсорные способности. Как отмечают астрологи, эти знаки зодиака всего добиваются кропотливым трудом и годами тренировок.

10 место — Козерог

Упертые и трудолюбивые Козероги любят занимать только первые позиции в любых рейтингах. Однако в этом хит-параде ведьм они находятся лишь на почетном 10 месте. Потому как представители земной стихии редко обращаются к Вселенной за помощью и рассчитывают только на свои силы.

9 место — Лев

Львы действительно оправдывают свой королевский знак зодиака. Они считают, что все существующие миры должны преклоняться перед их величием. Именно поэтому представители этого зодиакального круга практически не замечают магические знаки от Вселенной.

8 место — Стрелец

Стрельцы обладают только одной волшебной способностью — даром ясновидения. Благодаря ему звездные Лучники могут предвидеть скрытую опасность. Однако нередко представители огненной стихии своими негативными мыслями притягивают к себе разные неприятности.

7 место — Овен

Овны принимают все дары от Вселенной как должное, считая, что все цели были достигнуты только благодаря их пробивной силе. Однако на деле звезды щедро награждают Овнов мощной энергией, чтобы те справились с жизненными трудностями.

6 место — Весы

Центральное место в рейтинге ведьм занимают Весы. Поскольку свои магические способности они используют, как правило, только вполсилы. А зря — в реальности представители воздушной стихии могут свернуть даже горы, если захотят.

5 место — Водолей

Астрологи утверждают, что Весы обладают сверхъестественными возможностями. При этом к магическим практикам они совершенно не желают прикладывать какие-либо усилия. Именно поэтому Водолеи не входят даже в тройку волшебного хит-парада.

4 место — Близнецы

Представители этого зодиакального круга в прямом смысле наделены колдовскими чарами. Но своими магическими способностями Близнецы пользуются зачастую в собственных целях, поскольку в жизни они редко делятся бескорыстно чем-то сокровенным.

3 место — Рак

Тройку лидеров открывают Раки — представители водной стихии, обладающие удивительными возможностями. Поскольку они могут не только заговаривать любые предметы в доме, но даже исцелять тяжелобольных людей.

2 место — Скорпион

Казалось бы, этот знак зодиака умеет все — проклинать, предвидеть, и даже общаться с невидимыми духами. Однако главной магической способностью харизматичных Скорпионов является умение красноречиво и выразительно говорить на публике.

1 место — Рыбы

Почетное первое место волшебного рейтинга занимают Рыбы. Любая сверхъестественная возможность имеется в арсенале у представителей водной стихии. Они умело предсказывают будущее, обладают даром телепатии и владеют навыками подготовки колдовских снадобий.

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