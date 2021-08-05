Я ль на свете всех милее: ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака

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Анна Васильева
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Астрологи рассказали, кого из представителей зодиакальной дюжины точно можно назвать нарциссом.

Я ль на свете всех милее: ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака

Фото: Depositphotos / DmitriyAnaniev

Каждый человек должен любить и уважать себя. Но есть люди, которых называют «нарциссы». Они ставят свои потребности и интересы выше всего на свете. Астрологи уверены — степень самовлюбленности зависит не только от воспитания и окружения человека, но и от его знака зодиака. Специалисты даже составили ТОП представителей зодиакального круга, которые в себе души не чают.

Лев

Львы — слишком самоуверенные личности, которые, ко всему прочему, еще и чопорные всезнайки. С представителями этого знака невероятно сложно сработаться. Они верят лишь в то, что их мнение единственно верное и никогда не идут на компромисс. Ради достижения цели Львы готовы практически на все.

Скорпион

Когда у Скорпионов хорошее настроение — они приятные личности. Стоит представителям этого знака разозлиться — они тут же показывают своего внутреннего тирана. Чаще всего их совершенно не заботят проблемы окружающих, а мир они воспринимают в черно-белых тонах.

Водолей

Своенравные Водолеи прислушиваются к мнению окружающих только тогда, когда это в их интересах. В остальных случаях Водолеям неважно кто и что думает. Представители этого знака достаточно меркантильны. Им свойственно тут же исключать из своей жизни тех, кто перестает приносить им пользу.

Дева

Девы — одни из самых самовлюбленных представителей зодиакальной дюжины. Они без ума от самих себя. Девы никогда не ищут чьего-то одобрения, и часами могут рассказывать окружающим о своей жизни.

Овен

Овны не переносят различные раздражители: громкие звуки, резкие запахи и людей со своей точкой зрения. Представители этого знака зодиака способны на помощь окружающим. Но если они предложили кому-то такую услугу, скорее всего, они нашли в ситуации личную выгоду.

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