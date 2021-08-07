Шаляпин о состоянии своей 42-летней пассии: «Еле дышит и не встает с постели»

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Анна Васильева
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Канадская миллионерша русского происхождения Татьяна заболела коронавирусом после очередного свидания с певцом.

Шаляпин о состоянии своей 42-летней пассии: «Еле дышит и не встает с постели»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Канадская миллионерша русского происхождения Татьяна Клаудиа Девис, которая сейчас болеет коронавирусом, уже второй год состоит в романтических отношениях с российским певцом Прохором Шляпиным. Артист рассказал, что COVID-19 настиг его подругу после очередного свидания. Самого певца недуг обошел стороной, а вот его пассии приходится нелегко.

«После похода на „Цирк дю Солей“ Таня слегла с COVID. Еле дышит, температура не спадает. Я круглосуточно дежурю у ее кровати. Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался. Помимо Тани в нашем окружении заболели почти все, кто ходил с нами на представление. Так что, несмотря на мнение скептиков, прививка правда спасает от COVID», — сказал артист в беседе с сайтом KP.RU.

Напомним, что несколько лет назад стало известно о новом романе Прохора Шаляпина — тогда он провел новогодние каникулы в Лос-Анджелесе в обществе Татьяны. Только на люкс в элитном гостиничном комплексе влюбленные потратили около двух миллионов рублей. Затем, из-за пандемии, парочка не виделась год. Когда Прохор и Татьяна все-таки воссоединились, романтике вновь помешал коронавирус.

Ранее 5-tv.ru писал, что в середине июля Прохор Шаляпин принял участие в популярном шоу «Форт Боярд».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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