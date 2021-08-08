Что можно и нельзя носить в кошельке для финансового благополучия?

Кошелек — место для хранения купюр и монет, но чаще всего внутрь него мы можем складывать множество других вещей. Это могут быть фотографии наших близких, карты, чеки… список может быть бесконечным. Специалисты утверждают, что есть вещи, которые категорически нельзя туда складывать. По мнению эзотериков, некоторые предметы даже способны перекрыть финансовый поток в вашей жизни.

Что не должно лежать в кошельке?

Лучше держать подальше от кошелька всевозможные квитанции об оплате и чеки. Так вы привлекаете энергию, которая привнесет дополнительные траты в вашу жизнь.

Эксперты настоятельно рекомендуют убрать любые фотографии из кошелька. Будь то это снимки ваших детей или животных. Объясняется это тем, что каждый снимок имеет энергетику, а она только затруднит вашу связь с купюрами.

Любым вещам, которые сломались или порвались тоже не место рядом с вашими деньгами. Выньте все, что имеет трещины или сколы, так как они помешают привлечению финансов. Это правило распространяется и на другие вещи с мертвой энергетикой, к примеру, сухие цветы.

Фальшивым купюрам также не место в кошельке. Некоторые полагают, что это поможет привлечь материальные блага в вашу жизнь, однако это даст только обратный эффект.

Очистите кошелек от всего, что имеет просроченный срок действия. Это касается старых кредитных карт, пропусков и любых билетов. Такие вещи только навлекут неприятности.

Источник rsute.ru отмечает, что ваш кошелек не должен быть пустым полностью. Пусть там всегда лежит хотя бы монетка. Если же вы выбрали этот предмет в качестве подарка, то обязательно положите внутрь любой денежный эквивалент.

Что положить в кошелек для привлечения денег?

Считается, что в кошельке удачным талисманом будет заработанная вами купюра. Такая правильная энергия денег увеличит ваше финансовое благосостояние.

В кошельке должен быть порядок и отсутствовать любой мусор. Если в нем много посторонних предметов, это даст энергетическую перегрузку. Свободное же место спровоцирует появление новых денег. Эксперты предупреждают, что и место вокруг кошелька нужно тоже содержать в порядке. Очистите свою сумку от захламленности.

Написанная вами записка о ваших финансовых желаниях поможет привлечь материальные блага. Хранить этот лист нужно вместе с деньгами, советуют специалисты.

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