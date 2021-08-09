Черное море стало зеленым: пляжи Анапы атаковали гниющие водоросли

Спасать в Анапе сейчас приходится не только людей, но и пляжи, на которых отдыхают тысячи туристов. Километры побережья атаковали зеленые гниющие водоросли.

Особенно этот сюрприз, если можно так сказать, порадовал людей, которые преодолели не одну тысячу километров, чтобы искупаться в море. Даже заходить в воду у них особого желания нет. Как Черное море стало зеленым и, самое главное, не опасно ли все это — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин.

«Это Черное море, ты не ошибся, это оно. Я думала это озеро, а нет. Это Анапа. Цветущая, гниющая», — жалуется туристка, снимая пляж на камеру.

Сказать, что это побережье Черного моря просто язык не поворачивается. Теперь море, скорее, зеленое. С высоты пейзаж выглядит завораживающе, но на земле все волшебство исчезает. Из-за запаха.

Все потому, что на курорте начался сезон цветения водорослей. А побережье Анапы имеет такое строение, что именно туда течением прибивает гниющие растения. Туристы, ожидающие встречи с морем, не могут даже помочить в нем ноги, не то что искупаться.

«Заходишь по колено, и там прям кисель! Хотя когда мы заезжали, с нас с каждого брали по 10 рублей в сутки — курортный сбор. На эти деньги можно было почистить пляж», — рассказала туристка по имени Анастасия.

Анастасии еще повезло, она заплатила всего 200 рублей. В пятизвездочных отелях на первой береговой линии цены гораздо больше. Сервис может и оправдывает стоимость, но вот море у «VIP отдыхающих» как у всех — такое же грязное.

«На пляже никого нет. Некоторые платят по 30 тысяч в сутки и жалуются. Им отвечают, что машины работают, но, как видите, машины, похоже, устали», — рассказал блогер Юрий Озаровский.

Чистить пляжи — задача муниципалитета. Туристы говорят: власти и правда этим занимаются. Только не везде.

«Вот такие „трактора“ у нас. Вилами убирают водоросли на берег. Убирают, убирают, а оно все снова плывет», — информируют народные корреспонденты, снимая обычных рабочих на видео.

Но дело, как выяснилось, не в качестве уборки. Все зависит от того, чей это пляж. Городские службы убирают только муниципальную территорию. А все, что взято в аренду, — зона ответственности предпринимателей.

«Каждый из них следит за своей территорией. Места общего пользования убирают муниципальные предприятия. А те зоны, которые отнесены к пользованию конкретного санатория, конечно, эта ответственность закреплена непосредственно за этим пользователем», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Вот только чистить свои пляжи арендаторы почему-то не спешат. Наоборот, уверяют, что эти водоросли не просто безопасны, а еще и полезны.

В Роспотребнадзоре подтверждают — цветущие морские растения на 45% состоят из белка, на 35% из углеводов и на 10% из липидов — в них полно минералов.

«Йод, бром и другие полезные вещества. Эти водоросли особенно эффективны при заболевании легких, для людей с застойными заболеваниями в легких. И обладают выраженным бальнеологическим эффектом», — рассказала Ирина Воронкова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Вот только полезны цветущие водоросли только в первый день. По словам экспертов, уже на вторые сутки к ним подходить нельзя: они просто гниют. Со всеми вытекающими процессами. И неприятный запах — меньшее из зол.

«Там могут образоваться огромные колонии бактерий. В том числе болезнетворных. Например, кишечная палочка и другие патогенные бактерии, которые могут быть вредны для человека», — отметил старший научный сотрудник Института океанологии Филипп Сапожников.

К слову, море «цветет» и издает зловонный запах на всем черноморском побережье — в Турции, Грузии, Болгарии. В некоторых странах даже строят очистные сооружения, чтобы тину не прибивало к берегу. Но в Анапе считают: проблема сезонная, природа решит ее сама, а для поддержания чистоты достаточно и тракторов с вилами.