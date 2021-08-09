Пережившая смерть мужа и внучки Татьяна Покровская рассказала об утрате семьи

Тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская посетовала на утрату семьи: в 2015 году умер ее супруг, а еще через год — внучка Лиза. Единственная дочь живет в Бразилии и очень редко бывает в России.

«Можно сказать, что семьи у меня нет — дочка далеко, а муж умер. Когда супруг был жив, готовил он. Сейчас встречаюсь с друзьями в ресторане — так проще, ведь не надо готовить, а потом мыть посуду <…> Я же отходчивая, поэтому у меня много знакомых. Если бы была монстром, то жила бы в одиночестве», — рассказала Покровская в эфире YouTube-канала KonOff.

71-летняя наставница добавила, что в трудные моменты ее поддерживают друзья, а также ее ученицы, команда. Покровская призналась, что периодически ее посещают мысли о пенсии, но она продолжает работать.

«Каждый раз думаю, что надо заканчивать, но такое настроение проходит и опять думаешь — как классно. Это диагноз…», — говорит тренер.

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